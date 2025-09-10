Novidades em flores e plantas: produtores apostam no 30º Veiling Market para lançar novas variedades

O evento, que acontece nos dias 11 e 12 de setembro na Cooperativa Veiling Holambra, será palco de lançamentos exclusivos e novidades que prometem movimentar o mercado de flores e plantas ornamentais neste segundo semestre. Chegam ao mercado novas variedades de flores exóticas australianas em corte, dálias, sempre-vivas, brassica (repolho ornamental), alstroemeria “cor de melancia”, philodendrons, zamioculca e eucalípto em vaso, entre outras.

Para movimentar o segundo semestre de 2025, a Cooperativa Veiling Holambra apresenta ao mercado os produtos que estão sendo cultivados por seus cooperados e que serão apresentados na 30ª edição do Veiling Market, evento que começa amanhã, em sua sede (Rodovia SP 107, Km 27, s/nº, em Santo António de Posse). No dia 11, das 8h às 18h, e no dia 12 de setembro, das 8h às 14h. Além das negociações diretas entre produtores e compradores, o evento apresenta os lançamentos em flores e plantas ornamentais. Nesta edição, destacam-se novas flores de corte voltada à decoração, entre elas:

Wax Flower (Flora Africana) – Comercializada como flor de corte, a flor-de-cera de Geraldton (Chamelaucium uncinatum) é originária da Austrália Ocidental e está sendo cultivada em Petrolina (PE). Produzida em tonalidades rosa e lilás, a espécie se destaca pela rusticidade, perfume e longa floração, características que a tornam muito apreciada no mercado internacional e que agora ganham força no Brasil.

Banksia (Flora Africana) – Também comercializada como flor de corte, essa planta é nativa da Austrália. Apresenta folhas serrilhadas e espigões florais cilíndricos compostos por centenas a milhares de pequenas flores que podem variar em cor do amarelo e laranja ao vermelho e verde.

Dahlia Summer Bees (Fujimaki) – Flor exuberante chega ao mercado em três opções de cores vibrantes: Salmon bicolor, Purple Bicolor e Red Bicolor. Tem perfume suave e delicado. É uma excelente aliada da natureza, atraindo animais polinizadores como abelhas e borboletas, que contribuem para a saúde do jardim. Ideal para áreas externas ensolaradas ou interiores bem iluminados.

Flores Sempre-vivas (Sítio Primavera) – O produtor pretende reforçar a decoração natural com o resgate dessas flores miúdas e coloridas como tendência na decoração, na forma de buquês e arranjos. Conhecidas por sua durabilidade e beleza mesmo depois de secas (proposta futura do produtor), chegam ao mercado em uma paleta variada de cores – que vai do amarelo intenso ao lilás delicado, passando pelos brancos e tons terrosos. Elas oferecem versatilidade e se adaptam a diferentes estilos pelo visual leve e por conectarem os consumidores à natureza.

Brassica (Sítio Primavera) – popularmente conhecida como repolho ornamental ganha espaço como flor de corte para a decoração. Suas cores e formas que lembram flores exóticas. Para esta primavera, o consumidor encontrará apenas a opção nas cores branca e verde. A comercialização será feita em maços com três hastes de 40 a 70 centímetros de altura. Já no inverno, período em que a planta alcança sua melhor performance, o produtor terá também a variedade roxa, de tonalidade intensa e contrastante, bastante valorizada por floristas. As sementes dessa variedade são importadas da Taki, tradicional empresa japonesa de melhoramento genético de plantas. No Brasil, a produção das mudas é realizada em Ibiúna (SP), sendo cultivada especialmente para fins decorativos.

Alstroemeria Diamantina (Kero Flor) – Flores grandes na tonalidade “cor de melancia”. Produto pronto para uso, voltado para o autosserviço.

Philodendron Spiritus Sancti (Acosta Plantas Ornamentais) – Espécie considerada uma das mais raras do mundo e criticamente ameaçada de extinção. Por meio de cultura de tecidos, o produtor conseguiu viabilizar a sua produção em escala comercial, garantindo a preservação da espécie e sua democratização no mercado. Parte da produção será reintroduzida na natureza, em parceria com instituições ambientais e científicas. “Produzimos com tecnologia para atender o mercado, mas também para devolver à natureza o que foi retirado”, afirma Déborah Acosta.

Philodendron danteanum (Fabrício Frade) – Planta de porte grande, chama a atenção pelo formato ondulado das folhas e pela durabilidade.

Zamioculca Zenzi (Terra Viva) – Seu caule mais grosso permite que as folhas cresçam mais cheias e densas, criando um visual robusto e diferente. Seu porte, mais baixo do que tradicional e seu aspecto ornamental diferenciado, a tornam uma planta versátil, perfeita para compor mesas, prateleiras e arranjos modernos. A embalagem traz o elefante como símbolo da planta por representar força e resistência.

Eucalyptus Silver Dollar (Clorophila Brasil) – produzida em pote 20, é uma planta versátil e coringa que se encaixa em todos os estilos decorativos. Tem aroma suave, sendo um aromatizante natural.

Durante os dois dias de atividades, os visitantes terão acesso a um espaço dedicado às tendências que guiarão o consumo de flores e plantas nos próximos meses. Também estão programadas palestras voltadas aos decoradores e profissionais do setor, uma área interativa dedicada ao ensino e à prática de arranjos florais e de arte botânica, além de duas mesas-redondas (dia 11, às 11h, e dia 12, às 9h), que discutirão sobre plantas nativas e exóticas adaptadas no paisagismo: potencialidades, dilemas e desafios no Brasil. Especialistas defendem a criação de um projeto nacional que estruture a produção e incentive o consumo de plantas brasileiras.

SERVIÇO

30º Veiling Market

Data: dia 11 de setembro, das 8h às 18h, e no dia 12 de setembro, das 8h às 14h.

Local: Cooperativa Veiling Holambra

Rodovia SP-107, km 27 – S/N – Zona Rural Veiling, Santo Antônio de Posse – SP