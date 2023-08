Novo supermercado abre 249 vagas de emprego pelo CPAT

Foto Arquivo Prefeitura

Entre as oportunidades, há vagas para operador de caixa, balconista e repositor

Para participar da seleção, interessados devem procurar o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas – CPAT

A rede de supermercado Pague Menos abriu processo seletivo para a contratação de 249 trabalhadores pelo Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas (CPAT). As vagas são para a nova unidade da rede que será inaugurada em outubro no Jardim Chapadão. Os salários variam entre R$ 1.510,55 e R$ 3.088,25. Todas as funções exigem um tempo mínimo de experiência de seis meses.

Para participar da seleção, os trabalhadores devem procurar o CPAT presencialmente mediante agendamento pelo https://cidadao.campinas.sp.gov.br/ ou acessar o atendimento on-line (chat) no site https://cpat.campinas.sp.gov.br/.

Confira as vagas disponíveis:

Operador de caixa

60 vagas

Requisito: ensino médio completo

Repositor

50 vagas

Requisito: ensino fundamental

Atendente de balcão

35 vagas

Requisito: ensino fundamental completo

Açougueiro

25 vagas

Requisito: ensino fundamental incompleto

Empacotador

20 vagas

Requisito: ensino fundamental completo

Estoquista

8 vagas

Requisito: ensino fundamental completo

Fiscal de loja

8 vagas

Requisito: ensino médio completo

Separador e-commerce

6 vagas

Requisito: ensino fundamental completo

Auxiliar de limpeza

5 vagas

Requisito: ensino fundamental completo

Operador de loja

5 vagas

requisito: ensino fundamental completo

Auxiliar de padaria

4 vagas

Requisito: ensino fundamental completo

Auxiliar de cozinha

4 vagas

Requisito: ensino fundamental completo

Cozinheiro

3 vagas

Requisito: ensino fundamental incompleto

Operador de estacionamento

3 vagas

Requisito:

Salário: ensino fundamental completo

Padeiro

3 vagas

Requisito: ensino fundamental incompleto

Recepcionista

3 vagas

Requisito: ensino médio completo

Repositor de câmara fria

3 vagas

Requisito: ensino médio completo

Operador de vasilhame

2 vagas

Requisito: ensino fundamental completo

Confeiteiro

Uma vaga

Requisito: ensino fundamental completo

Atendente de flores

Uma vaga

Requisito: ensino fundamental completo

Os processos seletivos serão realizados no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas nas seguintes datas:

9 de agosto para as funções de confeiteiro, padeiro, açougueiro e cozinheiro

10 de agosto para estoquista, operador de câmara fria, operador de produção e atendente de flores

14 de agosto para operador de caixa, separador de vasilhame, recepcionista e fiscal de caixa

15 de agosto para balconista e repositor

21 de agosto para operador de caixa, empacotador, operador de estacionamento, auxiliar de limpeza e repositor

22 de agosto para vagas exclusivas de pessoas com deficiência (repositor, atendente de balcão e operador de caixa)