NÚMERO DE AMPARENSES INTERNADOS EM AMPARO ESTÁ ABAIXO DE 30 HÁ 10 DIAS

Desde o dia 6 de julho, o número de amparenses internados nos hospitais de Amparo está abaixo de 30. Esse número não era atingido desde o dia 21 de março, quando os hospitais registraram 27 amparenses internados, no total.

Há 10 dias, esse número está abaixo de 30, com leves variações ao longo dos dias. No dia 6 de julho, haviam 29 amparenses internados, e ontem, 15 de julho, foram registrados 27. O menor número atingido foi de 20 amparenses internados na semana passada, no dia 9.

Os hospitais também registraram queda no número de pessoas de outras cidades internadas nos hospitais amparenses.

Há pouco mais de um mês, no dia 8 de junho, Amparo registrou o pico de 73 amparenses internados, e este número continuou alto até o dia 20 de junho, quando abaixou de 58 amparenses internados para 39.

Amparo está passando por uma tendência de baixa nas internações e na taxa de ocupação dos leitos dos hospitais, o que é resultado da acelerada vacinação na cidade e dos protocolos do Retorno Seguro da economia local determinados pela prefeitura.

Mesmo com uma melhora significativa nos números de internados e infectados pela Covid-19, a população não deve relaxar com os cuidados e protocolos que evitam a disseminação do coronavírus.