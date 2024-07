Nutricionista revela os benefícios do chocolate amargo no dia a dia

Para comemorar o dia mundial do chocolate, a nutricionista dos supermercados GoodBom, Glaucia Balardine, explica os benefícios para a saúde

O chocolate está no paladar do mundo inteiro e para comemorar o Dia Mundial do Chocolate, a nutricionista Glaucia Balardine, da rede de supermercados GoodBom aborda os benefícios do alimento para o corpo humano.

De acordo com ela, as vantagens são inúmeras, mas o mais saudável para o corpo é o chocolate amargo, que tenha uma composição com 70% de cacau, que é a quantidade da concentração da semente do fruto na barra, ou o meio amargo, a partir de 40% de cacau.

“Os benefícios de todos os chocolates envolvem a liberação de serotonina, considerado o hormônio da felicidade, o aumento de energia e ânimo. Já o amargo vem com muitos outros benefícios ao corpo por ter menos gorduras e calorias. Apenas com 20 mg ao dia já é possível ter esses benefícios todos”, afirma Glaucia.

Confira abaixo os benefícios do chocolate:

Reduz o risco de doenças cardiovasculares

Os chocolates amargos são baixos em gorduras e têm menos calorias e são ótimos antioxidantes que protegem o coração. Já que o cacau possui flavonoides que agem na proteção cardiovascular e reduz o risco de aterosclerose, que se não prevenida pode gerar AVC e infarto.

Coopera no controle da hipertensão

As substâncias do chocolate, principalmente os flavonoides, agem também na dilatação das artérias, permitindo um melhor circularmente sanguíneo e menor resistência arterial.

Colabora na prevenção ao câncer

Com sua função antioxidante, o chocolate amargo pode proteger seu DNA, auxiliando na prevenção de doenças como câncer.

Ajuda a prevenir o Alzheimer

Os flavonoides são os grandes maestros da ação que pode prevenir doenças neurológicas e de deterioração cognitiva como, por exemplo, o Alzheimer.

Pode ajudar a emagrecer

Para quem quer ficar em forma, o chocolate amargo é uma boa opção por promover mais saciedade com menos quantidade ingerida.

