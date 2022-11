O voleibol adaptado feminino de Amparo fechou o mês com esporte e conscientização sobre o Câncer de Mama

Na última semana, o quadrangular Outubro Rosa contou com as atletas dos times 50 e 60+, em quadra, no Centro Esportivo do Trabalhador, no Jardim Camandocaia.

Na quarta-feira, 26, o time 60+ jogou contra São João da Boa Vista e venceu por 2 a 0, com parciais de 15 a 4 e 15 a 13 e acabou derrotada por Paulínia, também por 2 a 0.

Amparo contou com Calí, Marli, Carminha, Cleide, Lilia, Maria Vezzan, Dirce Frizzo, Jacira, Rita, Meg Vanda e Maria Cristina

Na quinta-feira, 27, a equipe 50+ foi à quadra, em dois jogos equilibrados. Contra Itatiba, vitória por 2 a 1, com parciais de 9 a 15, 15 a 12 e 15 a 13. Contra Paulínia, as visitantes levaram a melhor por 2 a 1.

Marleni, Mara, Dulcéia, Léa, Célia, Dinorah, Josie, Luiza, Roseli, Bette, Cleide e Cristina foram à quadra comandadas pela técnica Cassandra.

“A Melhor Idade em Amparo é ativa. A ação com esporte e saúde é uma das frentes deste trabalho. O prefeito Carlos Alberto, em sua plataforma de Governo tem defendido ações como essa que continuaremos também durante o Novembro Azul, que é voltado ao público masculino”, ressaltou o secretário de Esporte e Juventude, Luciano Antonacci – Tucão.