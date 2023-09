Operação Policial Resultado na Captura de Procurado por Furto

Da redação

Equipe da PM de Santo Antônio de Posse detém indivíduo procurado pela justiça durante saturação no Jardim Pérola.

Na noite de 15 de setembro de 2023, uma equipe da Polícia Militar de Santo Antônio de Posse, composta pelos policiais, Sd PM Ferreira e Sd PM Villela, em colaboração com o apoio da CGP III , formado pelo 2º Sgt PM Lopes, Cb PM Azevedo e Cb PM Eleandro, realizou uma operação que resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça por crime de furto.

A ação policial ocorreu durante uma saturação no Jardim Pérola, quando os policiais avistaram um indivíduo suspeito sentado em frente a uma residência, em uma área deserta da Rua Artur Leite de Moraes, em Santo Antônio de Posse. Diante da suspeita, os policiais decidiram abordá-lo e realizar uma busca pessoal.

Após a abordagem, os policiais consultaram os dados do indivíduo via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e receberam a informação de que o mesmo estava na situação de procurado pela justiça, com um mandado de prisão em aberto por crime de furto, conforme previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Ocorrente, o indivíduo, identificado como AFB de 40 anos, foi detido e encaminhado até o plantão da polícia judiciária de Jaguariúna. Lá, foi dado ciência da situação ao delegado de plantão, que elaborou o B.O. O capturado agora permanece à disposição da Justiça, aguardando os procedimentos legais.

A ação da Polícia Militar demonstra o compromisso das forças de segurança em manter a ordem pública e garantir que indivíduos processados ​​pela justiça sejam capturados e levados à responsabilização por crimes cometidos. A colaboração entre a equipe da PM de Santo Antônio de Posse e o apoio da CGP III foi fundamental para o sucesso da operação, contribuindo para a segurança da comunidade local.