OR – Casa de Acolhimento “Lar Doce Lar” fará seu 1º Jantar Dançante

A Diretoria e Voluntários da Casa de Acolhimento “Lar Doce Lar” estarão promovendo no sábado, 21 de março, o 1º Jantar Dançante em prol da entidade, com animação da Mega Banda Show.

O evento acontecerá nas dependências Life Buffet e as adesões já estão sendo vendidas pelos Diretores e Voluntários pelo valor de R$ 50,00 para adultos; crianças de 6 a 11 anos pagam R$ 30,00 e até 6 anos a entrada é gratuita.

“A adesão dará direito a Entrada e Prato Principal, as bebidas serão cobradas a parte”, destacam os organizadores lembrando que o Jantar Dançante terá início às 19h30.

Considerada uma das melhores bandas de entretenimento do país, a Mega Banda Show traz a emoção que você busca, com muitas surpresas e interatividade para ninguém ficar parado, oferecendo o que há de melhor no mercado em relação a efeitos visuais com led, sonorização e iluminação digitais proporcionando um verdadeiro espetáculo.

São mais de 20 trocas de figurino durante o show e 28 artistas entre cantores, instrumentistas, bailarinos e uma equipe técnica para levar alta performance e interpretação do início ao fim do evento.

Os interessados devem entrar em contato com os telefones: (19) 3893-3905 ou 99623-5987.