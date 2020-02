OR – Organização do CARNARTUR lança campanha de conscientização.

O Carnartur 2020 lança uma campanha para reforçar o compromisso dos foliões para com a segurança e o respeito entre todos.

Neste ano, o intuito é fomentar a diversão com responsabilidade. Para isso, a organização do evento lançará cinco principais slogans: “A regra é clara, não é não”, “Carnaval sem excessos, se beber não dirija”, “Carnaval com proteção, use camisinha”, “Lixo no lixo” e “Álcool para menores, é crime!”.

O secretário de cultura de Artur Nogueira, Edésio Lopes, explica que o Carnartur será realizado visando o modelo de anos anteriores.

“É importante frisar que as campanhas estarão acompanhadas de nossa equipe de segurança, bem como a Polícia Militar e a Polícia Municipal, todos estarão de prontidão para qualquer ocorrência que possa vir a acontecer.

A campanha é séria e aqueles que não se conscientizarem sofrerão as devidas consequências”.

A campanha atua sobre situações concretas do comportamento da sociedade brasileira, voltando-se a mulheres e homens jovens e adultos que vivenciam o carnaval de rua.

O prefeito de Artur Nogueira Ivan Vicensotti comenta. “Os temas precisam ser trabalhados com muita força para que o evento ocorra com diversão, muita festividade e nenhuma ocorrência neste sentido.

Assim como nos anos anteriores essa será nossa postura, não somente no Carnartur, mas como em todos os dias do ano, essa é a palavra de ordem.

Nós, aqui em Artur Nogueira, daremos um belo exemplo disso”. A prefeitura nogueirense sugere que os foliões compartilhem as imagens e façam parte também da ação. Assim como nos anos anteriores, o slogan do Carnartur é “Segurança, vaca na rua e samba no pé”.