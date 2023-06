Orquestra Sinfônica do Guri de Jundiaí abre a temporada 2023 com dois concertos em junho, na cidade de Jundiaí

Sob regência de Gesiel Vilarubia, os concertos integram a temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais do Guri. Todas as apresentações são gratuitas

Gesiel Vilarubia, regente | Crédito: Heloisa Bortz

A Orquestra Sinfônica do Guri de Jundiaí faz sua estreia na temporada de 2023 dos 29 Grupos Musicais com dois concertos em Jundiaí/SP. O Guri é um programa de educação musical da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura.

Sob regência de Gesiel Vilarubia, a orquestra faz os dois concertos em sua cidade sede. No dia 01 de junho, quinta-feira, às 19h, no Complexo Fepasa; e no dia 04 de junho, domingo, às 10h, no Teatro Polytheama. Todas as apresentações são gratuitas.

No repertório estão composições clássicas como: Suíte Abdelazer, de Henry Purcell; Masques et Bergamasques, de Gabriel Fauré; Hallelujah e Oratório Messias, de George Friedrich Händel; Ópera Carmen, de Georges Bizet; Medley de temas do filme “Piratas do Caribe”, de Klaus Badelt; e, representando a música nacional, Aquarela do Brasil, de Ary Barroso.

Maestro, arranjador e violonista, o regente Gesiel Vilarubia é Mestre em Música pela UNESP, onde também se graduou em Composição e Regência. Como maestro, teve como seu principal orientador Cláudio Cruz, de quem foi assistente na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo de 2018 a 2020.

Também desenvolve um trabalho à frente de grupos jovens, sendo frequentemente convidado a trabalhar com diferentes orquestras e bandas jovens da Grande São Paulo. No campo pedagógico, desenvolve um trabalho como professor na Fundação das Artes de São Caetano do Sul e na Escola Municipal de Música de Ribeirão Pires, onde coordena os conjuntos instrumentais da instituição. Como violonista, integra o grupo de câmara “Guit’Ars Quartet”, que lançou seu primeiro álbum em 2020, composto de transcrições de peças orquestrais para quarteto de violões.

As apresentações integram a Temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais do Guri. A programação está disponível no site e no aplicativo da Santa Marcelina Cultura: Link

Sobre os Grupos Musicais

Com diferentes formações, os Grupos Musicais são constituídos por orquestras sinfônicas, orquestras de cordas, bandas sinfônicas, big bands, cameratas de cordas, cameratas de violões, regional de choro, conjuntos de percussão e de corais (infantil, juvenil e familiar).

Os Grupos Musicais são responsáveis pela difusão artístico-musical do programa, pode reunir alunos e alunas de cidades e desenvolvem repertório específico para apresentações e participações em projetos especiais. São grupos artístico-pedagógicos que realizam ações específicas com regentes e artistas convidados(as), visando a ampliação da experiência e sedimentação do aprendizado obtido nos cursos regulares.

Novos Grupos

Pensando na importância musical que os Grupos Musicais têm, não só para os alunos e alunas participantes, mas também para as regiões e municípios nos quais eles atuam, foram criados em 2023 seis novos grupos: Camerata de Violões do Guri de São Luiz do Paraitinga, Coral do Guri de Botucatu, Coral do Guri de São Vicente, Grupo de Música Instrumental Brasileira do Guri de Indaiatuba, Orquestra Sinfônica do Guri de Ribeirão Preto e Orquestra Sinfônica do Guri de São José dos Campos.

Orquestra Sinfônica do Guri de Jundiaí

A orquestra sinfônica é a mais complexa formação instrumental da música ocidental. Em suas fileiras, ela combina naipes de diferentes famílias – cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), madeiras (flauta, clarinete, fagote e oboé), metais (trompa, trompete, tuba e trombone) e percussão. Sua forma, porém, é flexível, e pode mudar de acordo com o repertório. É comum que orquestras alterem sua formação ao longo de um concerto, atendendo a exigências de cada peça, podendo adicionar ou suprimir instrumentos ou até seções inteiras. A Orquestra Sinfônica do Guri de Jundiaí foi criada em 2012. Já tocou sob a regência de André Sanches, Jean Reis e Carlos Moreno. Entre as apresentações, destacam-se a abertura da Virada Cultural, em Jundiaí (2013); o concerto do Dia das Mães, com o solista Paulo Paschoal, da OSESP (2014); Festival de Música de Boituva, com Ná Ozzetti (2013); concerto com Leci Brandão, no Auditório Ibirapuera (2015) e participação no espetáculo ‘Lendas Amazônicas’. Em 2017, sob a regência de Felipe Sena, integrou o programa ‘Cartas Brasileiras’, da flautista Lea Freire, com Amilton Godoy, Fabio Peron e Vinicius Barros. Em 2021, na obra ‘A Suíte Aquática’, de Händel, tocou em espetáculo audiovisual com a cravista Isabel Kanji. Em 2022, foi regida pelas convidadas Fabrícia Medeiros e Alba Bonfim.

A Orquestra Sinfônica do Guri de Jundiaí tem o patrocínio das empresas Instituto CCR, Tauste e Indorama.

O Polo Regional Jundiaí tem apoio da Castelo Alimentos e da Prefeitura Municipal de Jundiaí.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO GURI DE JUNDIAÍ

Gesiel Vilarubia, regência

Programa

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

Masques et Bergamasques – 11′

I. Overture

II. Menuet

III. Gavote

GEORGE FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)

Oratório “Messias”