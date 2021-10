Outubro Rosa inicia-se em Holambra com ampliação do número de exames de mamografia

O Departamento Municipal de Saúde deu início nesta segunda-feira (4) às ações do Outubro Rosa, campanha que visa compartilhar informações, promover a conscientização sobre o câncer de mama e alertar sobre a importância dos exames preventivos. Durante as próximas semanas, o número de mamografias disponíveis através da rede municipal de saúde será ampliado, passando de 50 para 100 procedimentos. Não há fila de espera e os exames agendados serão realizados ainda este mês.

Para destacar a importância da prevenção, profissionais das unidades de Saúde do município adotaram camisetas temáticas que abordam não apenas o Outubro Rosa, mas também o Novembro Azul, direcionada aos homens com o intuito de prevenir o câncer de próstata. De acordo com Valmir Marcelo Iglecias, diretor da pasta, o objetivo é dar visibilidade ao tema. “As pessoas devem conversar a respeito e incentivar a realização dos exames preventivos. O diagnóstico precoce é fundamental para combater o câncer de mama”, explicou.