Palestra gratuita sobre IA reúne empresários do Mogi Mirim e região

Iniciativa do Sebrae-SP e da FecomercioSP, em parceria com o Sincomercio Mogi Mirim, será palco do lançamento do Programa Loja do Futuro na cidade; inscrições abertas com vagas limitadas

“Impacto da Inteligência Artificial sobre o Varejo” será o tema da palestra de lançamento do Programa Loja do Futuro em Mogi Mirim, no dia 14 de agosto, às 19h, no Auditório Salão Vermelho, na sede da prefeitura.

As inscrições para a palestra são abertas e gratuitas a empresários do varejo.

Desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o lançamento do Programa Loja do Futuro na cidade conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista de Serviços e Turismo (Sincomercio) de Mogi Mirim. A ação também tem o apoio da Prefeitura Municipal e da Fatec do município.

Durante o evento, Taís Fernanda Antonio, consultora de marketing do Sebrae-SP e especialista em gestão empresarial, fará uma palestra sobre Inteligência Artificial (IA) no varejo. A ideia é que os empresários da região se atualizem sobre o tema e conheçam como será a trilha de capacitação da Loja do Futuro na cidade.

Com a capilaridade de sua rede sindical no interior do Estado, a FecomercioSP soma forças na divulgação do programa que tem como objetivo final aumentar o faturamento dos pequenos negócios. A iniciativa visa capacitar empresários para modernizar a gestão, aumentar a competitividade, digitalizar canais de venda e estimular acesso a novos mercados.

O programa é inspirado nas tendências e tecnologias exibidas nas últimas edições das feiras internacionais NRF, de Nova York, e Euroshop, em Düsseldorf, na Alemanha. Além da palestra, o projeto contempla oficina sobre experiência do cliente, cuidados com o uso da IA, diagnóstico de maturidade digital e outras soluções que podem ser personalizadas, como consultorias.

“É com grande entusiasmo que recebemos o programa Loja do Futuro, uma iniciativa revolucionária que promete transformar o varejo da nossa região. Esse projeto representa um marco significativo no nosso compromisso em liderar a inovação e promover o desenvolvimento econômico local”, afirma José Antonio Scomparin, presidente do Sincomercio Mogi Mirim.

Inscrições pelo link: https://forms.office.com/r/s9r6qDnWkz

*Evento gratuito. Vagas limitadas!

Informações:

Data: 14/08 (quarta-feira)

Horário: 19h às 22h

Local: Auditório Salão Vermelho – Estação Educação (Prefeitura Municipal de Mogi Mirim)

R. Conde de Parnaíba, nº 337 – Centro, Mogi Mirim/SP