Papai Noel chega de helicóptero no Paulínia Winner Mall Shopping neste domingo (1º)

Com música e diversão, o Bom Velhinho pousa no estacionamento do mall às 16 horas

O Papai Noel atende até o dia 24 de dezembro, Véspera de Natal – Créditos: Freepik

O Natal já bate à porta. Para que a festa esteja completa, neste domingo (1º), o Papai Noel sobrevoa o estacionamento do Paulínia Winner Mall Shopping, a partir das 16 horas, para dar boas-vindas à época mais amada do ano. A entrada é gratuita.

Embalado por músicas e agito, a chegada do Papai Noel será prestigiada por crianças e adultos, que assistirão ao pouso no estacionamento do shopping, garantindo momentos inesquecíveis para toda a família. Após atender ao público, ele seguirá para seu trono, em frente ao elevador, localizado ao lado direito do Hall Central.

No shopping, o Papai Noel receberá cartas e fará fotos com o público até a Véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. O horário de atendimento será de quintas a sábados, das 15 às 22 horas. Aos domingos, das 14 às 20 horas. Na segunda-feira, dia 23/12, das 14 às 22 horas; e no dia 24/12, Véspera de Natal, das 12 às 18 horas.

Decoração

Durante todo o mês de dezembro, o Paulínia Winner Mall Shopping será o ponto de encontro para os que amam o Natal. Com uma decoração temática, os corredores do empreendimento ganham tons clássicos da época.

Adornado com as cores tradicionais da data, como vermelho, verde, dourado e branco, o visitante será recepcionado com uma grande árvore de Natal, com enfeites com presentes, sinos, laços e renas gigantes, já na entrada do Hall Central. Nos pavimentos aparecem bonecos de neve, pinheiros, guirlandas, estrelas douradas, bengalas doces e grandes laços, fazendo alusão à uma Vila Natalina.

Com a chegada do Papai Noel e o lançamento da decoração, o Natal no Paulínia Winner Mall Shopping terá uma programação especial durante o mês de dezembro. No local, acontecerão apresentações musicais, corais e espetáculos, que serão divulgados em breve.

“Já é uma tradição a chegada do Papai Noel em nosso shopping de helicóptero. Sobrevoar desta forma, traz ainda mais magia para o momento e remete aos contos que sempre escutamos. Esperamos que seja divertido este ano e que a decoração encante o público, que atraia para muitas fotos em família e aproveitem para garantir o presente de todos por aqui”, comenta Igor Borges, sócio-diretor.

O Paulínia Winner Mall Shopping está localizado na Avenida Pref. José Lozano Araújo, 1515 – Jardim Nossa Sra. Aparecida, Paulínia.

Serviço

Papai Noel no PWM Shopping:

Quando?

– 01/12 (domingo): 16h às 22h (chegada especial)

– Quintas a sábados: (05 a 07/12, 12 a 14/12 e 19 a 21/12) – 15h às 22h

– Domingos: (08, 15 e 22/12) – 14h às 20h

– 23/12 (segunda-feira): 14h às 22h