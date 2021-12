Papai Noel chega em Cosmópolis

Dando continuidade as festividades natalinas do ‘Natal FelizCidade’, na noite de ontem (03) ocorreu a chegada do Papai Noel em Cosmopolis.

O bom velhinho chegou de trator na cidade a partir das 18h30, saindo da Praça do Coreto, passando pela Avenida Ester e chegando na Praça da Matriz para receber as famílias cosmopolenses para fotos e pedidos das crianças.

A população ainda pôde desfrutar de uma feira gastronômica diversificada no local.

Durante todo o mês de dezembro, a Prefeitura de Cosmópolis contará com um calendário repleto de atrações gratuitas.

O Natal FelizCidade está cheio de atrações pra você e sua família. Venha viver conosco momentos de encanto e magia.

Acompanhe nossas redes oficiais e fique por dentro de todas as apresentações. Prestigie e venha resgatar as tradições natalinas em Cosmópolis.