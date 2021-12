Parada de Natal que aconteceria hoje (15) foi adiada para segunda-feira (20)

Hoje (15) aconteceria a segunda Parada de Natal do Natal Encantado 2021, mas devido às chuvas torrenciais o evento foi adiado para segunda-feira (20), às 19h. Todas as atrações que aconteceriam hoje mudaram para segunda-feira. O desfile começa em frente ao Samae, na rua Paula Bueno, depois segue em direção à Praça Rui Barbosa (Recanto). O Papai Noel vai desfilar em seu trenó até a Praça, a chegada acontecerá por volta das 19h30.

O evento é uma realização da ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) e da Prefeitura Municipal.

A Corporação Musical Marcos Vedovello vai conduzir a Parada, que contará com as mamães noeis, personagens fantásticos e a carreta Furacão.

Casinha do Papai Noel

A Casinha do Papai Noel funcionará, até o dia 23, das 18h30 às 22h, de segunda-feira a sexta-feira. A entrada é gratuita e o uso de máscara é obrigatório.

Programação do Natal Encantado

Além da Casinha do Papai Noel, a população poderá participar, até o dia 23 de diferentes eventos que acontecerão tanto na Praça Rui Barbosa quanto no Parque dos Ingás e no Teatro Tupec, do Centro Cultural. A programação completa está disponível no site da Prefeitura. O Parque dos Ingás contará com área de alimentação.

Horário do Comércio

De acordo com o Sincomércio, o horário especial de funcionamento para as compras natalinas será o seguinte:

Comércio de rua

De 01 a 23, o horário do comércio de rua de segunda-feira a sexta-feira será até as 22h, sábado até as 18h, domingo até as 15h. Véspera de Natal, Ano Novo e feriado do dia 08, das 09h às 17h.

Boulevard Bandeirantes e galerias

De 01 a 23, o horário do Boulevard Bandeirantes e das galerias será segunda-feira a sábado das 09h às 22h, domingo das 10h às 18h. Dia 26 será das 10h às 17h. Véspera de Natal, Ano Novo e feriado do dia 08, das 09h às 17h.

Shoppings

De 01 a 23, o horário dos shoppings será de segunda-feira a sábado das 10h às 23h, domingo das 12h às 22h. Dia 26 será das 12h às 20h. Véspera de Natal e Ano Novo das 10h às 17h e no feriado do dia 08, das 13h às 21h.