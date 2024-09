PARCERIA ENTRE PREFEITURA E EINSTEIN REALIZA 34 CIRURGIAS GINECOLÓGICAS NO HOSPITAL DE JAGUARIÚNA

A parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Projeto Kavanah, realizado por alunos de Medicina do Ensino Einstein, realizou um total de 34 cirurgias eletivas (agendadas) na área ginecológica no período de 12 a 14 de setembro, no Hospital Municipal Walter Ferrari. Foram 26 laqueaduras e oito cirurgias diversas da ginecologia.

Para a realização do mutirão, Jaguariúna contou com voluntários do Einstein, incluindo estudantes, professores, médicos e uma equipe multidisciplinar composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem. As pacientes atendidas aguardavam os procedimentos na fila do sistema de vagas CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

As pacientes foram cuidadosamente selecionadas, já possuindo encaminhamento médico e passagem por diversas etapas preparatórias, que incluíram teleconsultas com a equipe médica, realização de exames pré-operatórios e consultas presenciais com a equipe cirúrgica e anestesista, garantindo que todas estivessem aptas e bem preparadas para os procedimentos.

“Correu tudo bem durante o mutirão. Conseguimos operar todas as pacientes, não tivemos intercorrências e todas já estão de alta. Quero agradecer a todos do Projeto Kavanah, alunos e profissionais do Ensino Einstein, por essa grande e inovadora parceria”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Foto: arquivo