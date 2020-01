Parceria leva inglês do CNA Jaguariúna a alunos da escola Avante Pequeno Príncipe

O CNA Jaguariúna, eleita em 2019 a melhor unidade no interior de São Paulo da rede, assume a partir deste ano o currículo de inglês em todas as turmas do ensino Fundamental da escola Avante Pequeno Príncipe. A parceria foi firmada em contrato tripartite assinado pela Avante, CNA Jaguariúna e CNA Nacional.

“Estamos muito contentes com esta nova parceria, e nossos agradecimentos a Profa. Magali, proprietária da Avante, por acreditar em nosso trabalho. Vamos levar toda metodologia e alto padrão das aulas do CNA para dentro da escola, uma das mais prestigiosas de Jaguariúna”, afirma Fernando Azevedo, diretor do CNA Jaguariúna.

“A parceria se deu devido à importância e comprometimento que ambos (CNA e Avante) possuem quando o assunto é educação”, reforça Magali Aparecida Andreata Evaristo, diretora da Avante Pequeno Príncipe, escola que tem 25 anos de existência e atende do berçário ao fundamental I e que a partir de 2021 vai entender o fundamental II também. O número de alunos atualmente é de 160, com estimativa de 250 alunos com a parceria com o CNA.

PARCERIAS

Além do contrato para levar as aulas de inglês aos alunos da Avante, em 2019 o CNA Jaguariúna trabalhou em outras frentes que consolidaram ainda mais sua presença no município.

A escola de idiomas, que em 2019 completou 10 anos de atuação em Jaguariúna, também desenvolve projetos com empresas e universidade. Dentre as iniciativas, estão parcerias de aulas ‘in company’ com as multinacionais AmBev, AB InBev, além de parcerias de descontos com empresas como Flex, MSP, SMR, Sky, entre outras. Além de tantos outros relacionamentos com o setor empresarial do município.

No ensino superior, o CNA Jaguariúna fechou parceria com a UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna) e vai levar aulas de inglês para alunos, ex-alunos e colaboradores da instituição, através das modalidades CNA Go e o CNA Fast.

O CNA Go é um curso online que utiliza a tecnologia dos games, e com esse sistema, o estudante sabe exatamente o que fazer para aproveitar ao máximo o curso, avançando etapas e tendo seu progresso avaliado constantemente.

No CNA Fast o aluno vai desenvolver suas habilidades essenciais na língua inglesa em apenas 15 meses, preparando-se para lidar com diversas situações do dia a dia do seu mundo profissional. O curso CNA Fast garante, ao final do programa, que o aluno seja apto a se comunicar em inglês em atividades cotidianas tais como redação e leitura de textos, ligações telefônicas, entrevistas ‘one to one’, redação e leitura de e-mails, participar de videoconferências e apresentações. Também planejar e falar sobre viagens, se comunicar em lojas, restaurantes e estabelecimentos comerciais, dar e pedir informações.