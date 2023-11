ParkShopping Mogi Mirim promove Feira da Saúde com série de serviços gratuitos

Ação gratuita é realizada em parceria com a Prefeitura de Mogi Mirim e abordará combate ao câncer, prevenção da dengue e outras doenças

O ParkShopping Mogi Mirim vai sediar a Feira da Saúde, nesta sexta-feira, 10 de novembro, das 16h às 21h, através de uma parceria com a Prefeitura de Mogi Mirim. O evento, que tem acesso gratuito à população, promove o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores.

A feira, que acontece na Praça de Alimentação, oferecerá estandes e uma série de serviços e orientações voltadas para a saúde, em um esforço conjunto para disseminar informações valiosas sobre o Outubro Rosa (prevenção do câncer de mama), Novembro Azul (combate ao câncer de próstata), prevenção da dengue, cautela com ação de escorpiões, aferição de pressão, noções básicas de primeiros-socorros e prevenção do câncer bucal.

“A Feira da Saúde é uma iniciativa que visa conscientizar sobre a importância da prevenção de diversas doenças, além de fornecer orientações e serviços que podem fazer a diferença na vida das pessoas, sempre focando na saúde.”, pontuou Vivian Ferrari, Coordenadora de Marketing do ParkShopping Mogi Mirim.

No estande Outubro Rosa, haverá distribuição de folhetos informativos e orientações sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Além disso, os participantes poderão participar de atividades de dança, que visam estimular o autoexame das mamas, prática fundamental para a detecção precoce do câncer.

Já no estande Novembro Azul, os visitantes terão acesso a informações sobre a prevenção do câncer de próstata e receberão folhetos informativos relevantes para a saúde masculina.

Um estande especial estará dedicado à conscientização sobre a dengue e o escorpião, duas questões de saúde pública que preocupam a população e os serviços públicos de saúde.

A saúde cardiovascular é fundamental para o bem-estar e na Feira da Saúde, os participantes terão a oportunidade de medir a pressão arterial. Haverá mesas dedicadas ao serviço, onde os profissionais de saúde estarão disponíveis para orientar os visitantes sobre os cuidados necessários para manter a pressão arterial sob controle.

A Feira da Saúde também oferecerá atividades integrativas, como Liang Gong e dança circular, promovendo o equilíbrio e a harmonia do corpo e da mente. Além disso, haverá demonstrações de primeiros-socorros, abordando situações comuns de emergência, como engasgos, crises convulsivas e desmaios. Essas demonstrações ajudarão os visitantes a agirem em situações de emergência até a chegada de auxílio profissional.

A saúde bucal também é prioridade na Feira da Saúde. No estande de odontologia, os visitantes receberão orientações sobre a prevenção do câncer bucal, com dicas sobre hábitos saudáveis.

“A Feira da Saúde é uma oportunidade para a comunidade de Mogi Mirim e região aprender sobre cuidados com a saúde, prevenção de doenças e ter acesso a serviços importantes. Não perca a chance de participar deste evento transformador, que pode mudar a forma como você encara sua saúde e bem-estar”, destacou Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.