PARQUE SANTA MARIA RECEBE MAIS UMA EDIÇÃO DA FEIRA NOTURNA NESTA QUARTA

A Feira Noturna de Jaguariúna acontece hoje mais uma vez no Parque Santa Maria. O evento será realizado das 17h às 22h, com entrada gratuita.

A programação musical de hoje ficará por conta do DJ Marcelo Tripinha, com o melhor do flash back.

A Feira Noturna acontece todas as quartas-feiras e é promovida Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, atraindo moradores e turistas da cidade e região.

O evento conta com o melhor das feiras livres, como barracas de frutas, verduras e pasteis, artesanato local, entre outras, além de brinquedos para as crianças e praça de alimentação com food trucks. Uma ótima opção de lazer e entretenimento para toda família.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna

Data: hoje, 20/05

Horário: das 17h às 22h

Atração musical: DJ Marcelo Tripinha (flash back)

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia