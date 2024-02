PAT de Amparo tem 85 vagas de emprego

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Amparo tem 85 vagas de emprego para a quarta-feira, 7.

O interessado pode enviar o currículo para o e-mail pat.emprego@amparo.sp.gov.br informando a vaga de interesse, o número do PIS ou CPF e anexando o currículo.

As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia e, por isso, a relação divulgada tem alterações.

O atendimento presencial acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Bernardino de Campos, 705, Ribeirão, portando RG, CPF, Carteira de Trabalho (ou Carteira de Trabalho Digital).

O horário de atendimento na Prefeitura é das 08h às 16h, de segunda à sexta-feira.

Confira as vagas:

Ajudante de eletricista (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada na função, CNH letra B em dia e facilidade para trabalhar com altura; aceita somente pessoas de Amparo)

Ajudante de manutenção em geral (ter ensino médio completo e experiência comprovada na função; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas

Ajudante de montador de móveis (ter ensino fundamental completo; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Pedreira)

Alimentador de linha de produção (vaga somente para PCD – pessoa com deficiência – com ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Analista comercial (ter experiência comprovada como analista comercial ou de planejamento, vivência com análise de indicadores, curso superior completo em administração, marketing ou áreas correlatas, e conhecimento avançado de Excel; aceita somente pessoas de Amparo)

Aprendiz de rotinas de produção (vaga de contrato temporário de 15 meses para menor aprendiz que tenha ensino médio completo ou esteja cursando e disponibilidade para realizar as atividades das 08h às 14h de segunda à sexta; aceita somente pessoas de Amparo)

Atendente de balcão de café (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, condução própria para ir ao trabalho e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda a sábado (exceto no Natal e Ano Novo) das 14h às 22:20h; aceita somente pessoas de Amparo)

Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para PCD – pessoa com deficiência; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, condução própria para ir ao trabalho e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda a sábado das 14h às 22:20h; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (vaga somente para PCD – pessoa com deficiência, ter ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (trabalhará em Serra Negra, ter CNH A/B e veículo próprio, trabalhará em escala 6×1, aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Serra Negra)

Auxiliar de cuidador social (ter ensino fundamental completo, CNH letra A/B em dia, disponibilidade de horário para trabalhar em escala 12×36 período diurno das 06h às 18h e noturno das 18h às 06h; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de enfermagem (ter ensino médio e curso de auxiliar de enfermagem completos; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de escritório (vaga para menor aprendiz, ter ensino médio completo ou estar cursando, aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de jardinagem (vaga de contrato temporário com 3 meses de duração, ter disponibilidade para trabalhar de segunda à sexta das 07h às 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de logística (fará carregamento e descarregamento de mercadorias, ter experiência comprovada na função e ensino fundamental completo; ter disponibilidade de horário, aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de mecânico de automóveis (ter experiência comprovada em carteira e CNH letra B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar técnico de refrigeração (ter curso de eletrotécnica, eletromecânica ou experiência em refrigeração, ventilação e elétrica, ensino fundamental completo e CNH A/B em dia; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Barman (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo, trabalhará de terça a domingo das 16h às 23h)

Chapista de lanchonete (trabalhará em Serra Negra, ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, CNH A/B em dia e veículo próprio, trabalhará em escala 6×1, aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Serra Negra)

Confeiteiro (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira e disponibilidade para residir no local; aceita pessoas de Amparo, Morungaba, Serra Negra, Campinas, Jaguariúna e outras cidades da região)

Costureiro(a) (ter experiência comprovada em carteira com máquinas reta, overloque e galoneira preferencialmente na confecção de roupas para bebês e ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Cozinheiro (trabalhará em Serra Negra, ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, CNH A/B em dia e veículo próprio, trabalhará em escala 6×1, aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Serra Negra)

Cozinheiro geral (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo, trabalhará de terça a domingo das 16h às 23h)

Cozinheiro geral (ter experiência comprovada na função em restaurantes e eventos; trabalhará na sexta, sábado e domingo e em eventos das 8h às 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Cuidador de idosos (ter ensino médio completo e experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Cuidador social (ter ensino médio completo, CNH letra A/B em dia, disponibilidade de horário para trabalhar em escala 12×36 período diurno das 06h às 18h e noturno das 18h às 06h; aceita somente pessoas de Amparo)

Desenhista projetista (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para realizar viagens e dormir no local; aceita pessoas de Amparo e região)

Eletricista (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para realizar viagens e dormir no local; aceita pessoas de Amparo e região)

Eletricista de instalações (ter ensino médio e curso técnico completos, experiência comprovada em elétrica predial e industrial; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Eletromecânico (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda a sábado das 06h às 13h; aceita somente pessoas de Amparo)

Estagiário de engenharia civil, arquitetura ou técnico em edificações (estar cursando ou ter concluído engenharia, arquitetura ou técnico em edificações, trabalhará 6 horas diárias; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna e Pedreira)

Estoquista (ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e desejável curso técnico de logística; aceita somente pessoas de Amparo)

Farmacêutico (ter curso superior completo de Farmácia; aceita pessoas de Amparo e região)

Fonoaudiólogo geral (ter curso superior de fonoaudiologia completo ou cursando e CNH A/B; aceita pessoas de Amparo e região)

Funileiro industrial (ter experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna e dormir no local; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Campinas e Cosmópolis)

Garçom (ter experiência comprovada em carteira e disponibilidade para trabalhar em Serra Negra; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Serra Negra)

Instalador e manutentor de ar condicionado (ter ensino médio completo, experiência comprovada na função e CNH letra B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Instalador e manutentor de equipamentos de energia solar (ter ensino médio completo, experiência comprovada na função e CNH letra B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, CNH letra B em dia, disponibilidade para realizar viagens e para trabalhar de segunda à sexta das 08h às 18h e aos sábados das 08h às 12h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Itapira, Mogi Mirim e Mogi Guaçu)

Instrutor de pilates (ter ensino superior completo em Educação Física ou Fisioterapia e curso de instrutor de pilates, disponibilidade de horário para trabalhar das 06h às 11h de segunda à sexta; aceita somente pessoas de Amparo)

Instrutor de treinamento industrial (ter experiência comprovada na função, desejável curso técnico ou superior completo e CNH B em dia; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Jardineiro (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada na função e saber utilizar máquina roçadeira; aceita somente pessoas de Amparo)

Líder de logística (ter ensino superior completo em Logística, experiência comprovada em carteira, disponibilidade de horário para trabalhar das 21:40h às 05h em dias a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Líder de manutenção elétrica (ter ensino médio completo, experiência comprovada em liderança de equipes, conhecimento em elétrica industrial, quadros de distribuição, contatores, comandos elétricos e elétrica predial; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Marceneiro (ter experiência em carteira e CNH B em dia; aceita pessoas de Amparo e Serra Negra)

Mecânico de automóveis (ter experiência em carteira, CNH A/B e disponibilidade p/ viajar a trabalho; aceita somente pessoas de Amparo)

Mecânico de automóveis (ter experiência comprovada em carteira e CNH letra B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Mecânico de automóveis (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira, CNH letra B em dia e disponibilidade para trabalhar de segunda à sexta das 08h às 17:30h e aos sábados das 08h às 12h; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Mecânico de empilhadeiras (ter experiência comprovada em carteira em qualquer área de mecânica, ensino médio completo e CNH letra B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Mecânico de caminhões (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo e conhecimento em mecânica de caminhões, mecânica diesel eletrônica e convencional e seu funcionamento e CNH D em dia; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Serra Negra, Santo Antonio de Posse e Monte Alegre do Sul)

Mecânico de refrigeração (ter ensino médio completo, experiência comprovada em manutenção corretiva e preventiva, Split Inverter, Split Cassete, ACJ e saber resolver problemas mecânicos e eletroeletrônicos dos equipamentos; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Mecânico de refrigeração (ter ensino médio completo, experiência comprovada em manutenção corretiva e preventiva de Shiller, fancoil, piso teto, Split hi-wall, Split Inverter, Split Cassete, Multi Split, ACJ, câmaras frigoríficas e trocadores de calor e saber resolver problemas de ciclos frigoríficos e problemas eletroeletrônicos dos equipamentos; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Mecânico de refrigeração (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, CNH letra B em dia e disponibilidade para realizar viagens; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Meio oficial de cozinha (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo ou cursando; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Montador de andaimes (ter experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna e dormir no local; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Campinas e Cosmópolis)

Montador de estruturas metálicas (ter experiência comprovada na função, necessário ter experiência com ferramentas policorte – prensa automática – pantógrafo, ensino médio completo e CNH B em dia, se tiver NR35 será diferencial na escolha do candidato; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Pedreira)

Montador de peças para máquinas, aparelhos e acessórios (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para realizar viagens e dormir no local; aceita pessoas de Amparo e região)

Motofretista (ter CNH letra A em dia e moto própria; aceita somente pessoas de Amparo)

Motorista de caminhão (ter CNH letra D em dia, ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Motorista de caminhão (ter CNH letra D ou E em dia, ensino médio completo, experiência comprovada em carteira com transporte de cargas municipais e intermunicipais; aceita pessoas de Amparo e Pedreira)

Motorista de ônibus urbano (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada na função, CNH letra D em dia, curso de transporte coletivo de passageiros; aceita somente pessoas de Amparo)

Operador de caixa (ter ensino médio completo, experiência comprovada na função e conhecimento de informática para usar computador; aceita somente pessoas de Amparo)

Operador de cobranças (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira e conhecimento básico de Excel e informática em geral; aceita somente pessoas de Amparo)

Operador de estação de tratamento de água e efluentes (ter ensino médio completo e curso de técnico químico ou qualquer outro curso relacionado a ETE/ETA que esteja completo ou cursando; aceita pessoas de Amparo, Distrito de Arcadas e Três Pontes)

Operador e programador de CNC (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para realizar viagens e dormir no local; aceita pessoas de Amparo e região)

Pedreiro (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Pedreiro (ter experiência em carteira e ensino fundamental completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse)

Pedreiro (ter ensino médio completo, experiência comprovada com trabalho em altura, reparos civil, hidráulicos água e esgoto, pintura, carpintaria e reparos de móveis; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Pedreiro (ter disponibilidade para trabalhar em Santo Antônio de Posse de segunda à sexta das 07h às 17h, ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse)

Pintor de obras (ter disponibilidade para trabalhar em Santo Antônio de Posse de segunda à sexta das 07h às 17h, ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse)

Químico (ter curso superior de química e experiência comprovada na função, trabalhará em estação de tratamento de água e de esgoto; aceita pessoas de Amparo e região)

Serralheiro (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para realizar viagens e dormir no local; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Jaguariúna e Serra Negra)

Serralheiro (ter experiência comprovada na função e ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Serralheiro (ter experiência em carteira, ensino médio completo e curso de solda TIG, MIG, MAG e acetileno; aceita pessoas de Amparo e região)

Serralheiro (ter experiência comprovada na função, necessário ter experiência com ferramentas policorte – prensa automática – pantógrafo, ensino médio completo e CNH B em dia, se tiver NR35 será diferencial na escolha do candidato; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Pedreira)

Servente de obras (ter disponibilidade para trabalhar em Santo Antônio de Posse, ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse)

Servente de pedreiro (ter experiência em carteira, CNH A/B e veículo próprio p/ ir ao trabalho, aceita pessoas de Amparo, Águas de Lindóia, Lindóia, Pedreira, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Socorro, Holambra e Jaguariúna, trabalhará em Amparo e região)

Técnico mecânico em ar condicionado (trabalhará em Pedreira de segunda a sexta-feira das 7h30 as 17h30, ter ensino médio completo, curso de elétrica básica, CNH B e veículo próprio, aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Técnico químico (estar cursando ou ter curso de técnico de química ou meio ambiente completo, trabalhará em estação de tratamento de água e de esgoto, aceita pessoas de Amparo e região)

Tecnólogo em logística de transporte (ter ensino superior completo e disponibilidade de horário para trabalhar em escala 12×36 noturno/diurno; aceita somente pessoas de Amparo)

Telhadista (ter ensino médio completo, experiência comprovada na função com telhados galvanizados, eternite e telhão de concreto, conhecimento em ancoragens e linhas de vida provisórias e trabalho em altura; aceita pessoas de Amparo e região)

Terapeuta ocupacional (ter curso superior de terapia ocupacional completo ou cursando e CNH A/B; aceita pessoas de Amparo e região)

Vendedor (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo e cidades da região)

Vendedor SDR – Pré-vendas Hunter (estar cursando ou ter ensino superior completo em Gestão Comercial, Marketing ou áreas relacionadas, ter experiência em vendas B2B, conhecimento básico de ferramentas de automação de vendas e CRM; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Serra Negra, Jaguariúna e Monte Alegre do Sul)