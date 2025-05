PAT DE JAGUARIÚNA RECEBE VAN ADAPTADA PARA ENTREVISTAS NESTA QUINTA

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna, em parceria com o Grupo GR, empresa especializada em serviços de facilities, promoverá nesta quinta-feira, dia 8 de maio, uma ação voltada à empregabilidade. O evento ocorrerá das 9h às 14h, em frente à sede do PAT, com destaque para a presença de uma van especialmente adaptada para recepção e atendimento aos candidatos.

A proposta da iniciativa é gerar impacto positivo no acesso ao mercado de trabalho local. A Van do Grupo GR estará equipada com estrutura para triagem, entrevistas e orientação profissional, proporcionando um ambiente adequado para os candidatos se apresentarem e obterem informações sobre as vagas disponíveis.

Entre as oportunidades ofertadas estão cargos como controlador de acesso, porteiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais e agente de conservação, além de outras funções.

A ação reforça o compromisso do PAT em facilitar o encontro entre empresas e trabalhadores, promovendo inclusão, orientação e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho.

Os interessados devem comparecer ao PAT de Jaguariúna no horário indicado, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.

O PAT de Jaguariúna fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-1422.