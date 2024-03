PATRONO DA DEFESA CIVIL DE MOGI GUAÇU É HOMENAGEADO

O patrono da Defesa Civil de Mogi Guaçu, Pedro Soares, foi homenageado na manhã desta quarta-feira, 27 de março, durante uma solenidade promovida na sede do órgão, no Jardim América. O prefeito Rodrigo Falstetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel estiveram presentes, assim como os representantes da Defesa Civil e os vereadores Dra Judite, Adriano Batatinha, Paulinho e Pezão, autor da indicação do patrono. Pedro Soares é servidor público e foi o primeiro coordenador da COMDEC (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil), sendo, ao lado do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, um dos responsáveis pela criação da Defesa Civil de Mogi Guaçu entre os anos 2009 e 2010.