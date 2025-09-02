Paulínia é um dos alvos de operação da Polícia Federal contra fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro

Mandados foram cumpridos em diversos municípios do interior paulista, incluindo Paulínia, Sorocaba e Marília

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Lauandi, com foco no combate a uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. Entre os municípios onde mandados foram cumpridos está Paulínia, no interior de São Paulo.

Ao todo, foram mais de 17 mandados de busca e apreensão em cidades paulistas como Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Marília, Peruíbe e Paulínia, além de Imperatriz, no Maranhão. Durante a ação, os agentes apreenderam celulares, veículos, documentos, cartões bancários, dinheiro em espécie e outros materiais usados na prática de fraudes.

Além disso, foram executadas ordens judiciais de sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e retenção de criptoativos. Segundo as investigações, a quadrilha movimentava grandes quantias de dinheiro desviadas por meio de fraudes contra o Estado e empresas privadas, além da venda de dados pessoais. Os valores eram distribuídos por contas vinculadas a empresas de fachada, com o apoio de um contador.

A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro, com penas que somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

As investigações tiveram início em agosto de 2020, a partir de uma denúncia da Caixa Econômica Federal, envolvendo fraudes no pagamento do Auxílio Emergencial. A partir dos primeiros dados, a Delegacia da Polícia Federal de Campinas identificou milhares de outras irregularidades, ampliando o alcance da operação.