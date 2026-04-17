PAULO SILVA ANUNCIA INÍCIO DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRADA SÉTIMO BIAZOTTO

A Prefeitura de Mogi Mirim vai iniciar um amplo projeto de recuperação e modernização das principais estradas rurais do município. Serão investidos pouco mais de R$ 7 milhões para execução de obras em sete estradas. E a primeira a receber esses investimentos será a Estrada Municipal MMR 050, mais conhecida como Sétimo Biazotto, onde será feita a recomposição viária, recuperação de erosões, drenagem de águas pluviais e recomposição vegetal, dentre outras intervenções.

O anúncio da modernização viária das estradas rurais foi feita pelo prefeito Paulo Silva em evento no gabinete na manhã de quinta-feira (16), com a presença da vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros, do ex-prefeito de Itapira José Natalino Paganini, representando na ocasião o deputado estadual Barros Munhoz, o secretário de Desenvolvimento Rural Valdir Biazotto, a vereadora Daniela Gonçalves de Amoedo Campos, representando a Mesa Diretora da Câmara Municipal, e o presidente do Sindicato Rural de Mogi Mirim José Luís da Cunha Claro, além de empresários, agricultores, secretários municipais, vereadores, servidores e demais convidados.

A intervenção na Sétimo Biazotto é necessária, em razão da redução da capacidade da estrada em escoar as águas pluviais de forma segura devido à erosão acentuada nas laterais da pista, desbarrancamentos, estreitamento de pista, danos em acesso de propriedades, atoleiro, inundação e perda de resistência. Esse cenário impacta diretamente na mobilidade, causando prejuízos ao transporte individual, coletivo e de cargas, além de provocar danos ao meio ambiente, pelo assoreamento de cursos d’água.

“A gente precisava de um trabalho técnico, diferenciado, de engenharia para termos economia na manutenção das estradas, que os produtores não tivessem mais problemas, que o transporte escolar não tivesse mais problemas. Essa atenção dada à zona rural é pioneira, não tem na região cidade investindo R$ 7 milhões em estradas rurais. Nessas estradas, teremos uma solução”, destacou Valdir Biazotto.

PRODUÇÃO

A Sétimo Biazotto tem uma extensão de 13,5 quilômetros, ligando a rodovia SP-147 à divisão com Conchal. Nesse percurso, há diversas pastagens, lavouras, granja viária e empresas de biotecnologia, comprovando sua importância para o agronegócio do município. O serviço de recuperação e modernização da estrada será feito pela Construtora Simoso, vencedora do processo de licitação, num investimento de R$ 1,6 milhão. Com o contrato já assinado, caberá à empresa realizar o projeto executivo da obra para depois iniciar os serviços.

Depois da Sétimo Biazotto, a Prefeitura levará o projeto de recuperação e modernização para a MMR 030 (Estrada Sebastião D. Freitas – Corta-rabicho), MMR 101 (Horto do Vergel), MMR 123 (Euzébio José Félix da Silva – São Maurício), MMR 162 (Estrada de São Pedro), MMR 263 (Estrada da Ponte Alta) e a MMR 283 (Santa Maria).

A modernização das estradas facilitará a mobilidade de serviços essenciais de saúde, segurança e educação, dos moradores locais e frequentadores dos bairros, assim como o escoamento da produção agropecuária, que garante renda para os produtores rurais. Além disso, as intervenções propostas visam diminuir os impactos ambientais provocados pelas águas pluviais que drenam das estradas, em situações de elevados níveis de precipitação, desencadeando processos erosivos na pista, assim como nas unidades de produção agrícola.