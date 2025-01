PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS – MUNHOZ RECEBE PEDIDOS DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE MARTIM FRANCISCO

O prefeito Paulo Silva e o secretário de Agricultura Valdir Biazotto, organizaram um encontro do deputado estadual Barros Munhoz com cerca de 20 produtores rurais da região de Martim Francisco. A reunião aconteceu na tarde de segunda-feira (20), no gabinete do prefeito. Na pauta do encontro, a viabilização do pedido de pavimentação asfáltica e drenagem das estradas rurais MMR 197 e MMR 370, que conectam os bairros Usina Esmeralda e VilaNova/Cavenaghi com a rodovia SP 340, no km 149 (trevo do ParkLog). Juntas, as estradas somam um trecho de total de 6,18 quilômetros de pavimentação.

Esses dois bairros rurais, localizados na parte sul do município, formam uma região com intensa atividade agropecuária. As operações agrícolas ali desenvolvidas movimentam cerca de R$ 300 milhões anuais, com negócios relacionados com suinocultura, produção de flores, cana-de-açúcar, milho, soja, silvicultura, avicultura e citricultura, dentre outros.

O tráfego de carga ultrapassa 400 caminhões por semana, com veículos de médio e grande porte que utilizam essas estradas que são construídas em terra. Além disso, cerca de 800 pessoas por dia trafegam por essas estradas, tanto por transporte individual como coletivo. Os ônibus transportam trabalhadores, alunos do ensino básico e moradores da região.

Por se tratar de uma região com muitos rios, lagos e açudes, dentre eles o Rio Pirapitingui, que é um dos principais afluentes do Rio Piracicaba, o escoamento de águas de chuva não tem sido suportado pela infraestrutura dessas estradas, o que causa vários transtornos à população e prejuízos no transporte de carga.

A reunião com o deputado teve por objetivo entregar a proposta e fazer chegar a necessidade até o governador Tarcísio de Freitas. Munhoz mostrou-se impressionado com a diversidade de negócios relatada pelos produtores rurais, não só pela diversidade, mas pela modernidade dos processos produtivos.

Os produtores relataram diversas iniciativas que fazem com que seus negócios sejam tão promissores. Os produtores de flores manejam a produção de forma sustentável, com recuperação de recursos para produção energética e sistemas de reaproveitamento de água. Os produtores de suínos combinam processos de reaproveitamento de alimentos e balanceamento nutricional para a produção de ração. Eles têm investido em tecnologia e sustentabilidade desde o final da década de 1980, quando adquiriram as terras da antiga Usina Esmeralda. Hoje colhem os frutos destes investimentos, ao mesmo tempo em que geram empregos e arrecadam impostos. Porém, a infraestrutura não acompanhou a modernidade, prejudicando a vida de todos.

O secretário de agricultura Valdir Biazotto destacou a importância desse projeto de melhoria dessas estradas, que permite não só o desenvolvimento econômico da região. “A Secretaria Municipal de Agricultura não é uma secretaria prestadora de serviços de conservação viária, isso é muito pouco. Devemos implantar projetos de desenvolvimento socioeconômico e ambiental como parte da política pública, e esse é o nosso compromisso com o setor rural da cidade”, apontou.

O prefeito Paulo Silva comentou sobre a necessidade do município e do Estado agirem juntos para atender as necessidades da região. “A modernização dessas estradas supera os benefícios imediatos, tem o potencial de desenvolver a região que vai além de Mogi Mirim. Enquanto o município cuida da estrutura social, o governo estadual deve cuidar da infraestrutura de transporte. O município está atento às necessidades dessa população, com serviços públicos de creche, escola, saúde, transporte coletivo. Nos últimos quatro anos, Martim Francisco recebeu investimentos para ampliar e melhorar o atendimento aos trabalhadores, que se sustentam a partir do trabalho na agroindústria”, frisou.

Munhoz conversou diretamente, ao telefone, durante o encontro, com autoridades da Casa Civil e o DER (Departamento de Estradas e Rodagem), demonstrando sua preocupação em agilizar os estudos do governo do Estado para viabilizar o pleito.

Também estiveram presentes no encontro o secretário de Governo, Massao Hito, a vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros, o subprefeito do Distrito de Martim Francisco Moacir Genuário, e o gerente do Sindicato Rural de Mogi Mirim Carlos Pereira.