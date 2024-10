Pedreira comemora no dia 31 de outubro, 128 anos de Emancipação

Nas últimas décadas, Pedreira registrou uma vertiginosa ascensão. Cresceu em todas as direções. Quando em 1978, os herdeiros do Dr. Sylvio de Aguiar Maya resolveram lotear a então Fazenda Triunfo, ajudaram a ampliar a Cidade de uma forma impetuosa. Surgiram os bairros Jardim Triunfo Campestre, Jardim Triunfo, Jardim Triunfo 78, Jardim Triunfo 79 e na esteira destes empreendimentos nasceram outros bairros neste setor do Município como: Jardim Emília, Jardim Ipê, Conjuntos Habitacionais Rainha da Paz, Shigueo Kobayashi, Aparecida Ignês Ceconello Camilotti, Jardim Primavera, Jardim Marajoara, Águas de Março e os Distritos Industriais Américo Pieri e Prefeito José Carlos Lena.

Também nesta programação de novos bairros estão o Vale Verde I (onde surgiu o Conjunto Dr. Sylvio de Aguiar Maya, popularmente chamado de Predinhos do Maya), próximo do Clube Vale Verde; o Vale Verde II, com suas chácaras de recreio, que muitos a transformaram em moradia, Residencial Beija-Flor, além do Jardim Panorama – também de chácaras – que veio depois e fez parte outro projeto.

Esse foi o espaço que mais se ampliou nas quatro décadas passadas e ali, praticamente se criou uma nova Cidade. Este setor é dotado de toda a infraestrutura essencial, com um forte comércio, empresas diversas, indústrias, entidades assistenciais, escolas, creches, postos de saúde e se tornou, no Parque Linear – que fica entre as Ruas José Stranieri e Mário Zarpelon. Empresas das mais variadas produções se instalaram no Jardim Andrade, também nas imediações das antigas Casas da Conserva da Mogiana (SP-95, trecho urbano) no Parque Industrial (primeiro Distrito Industrial, nas imediações da Central de Saúde), nos Distritos Industriais situados próximos ao Marajoara, na Estrada Hamilton Bernardes, logo após o Jardim Santa Clara. Pequenas ou médias firmas também surgiram em pavilhões da Vila São José, Vila Santo Antônio, Santa Clara, Jardim Alzira, Ricci, Vila São Pedro, Santa Cruz, Vila Nova, Vila Canesso (principalmente as margens da Velha Estrada para Campinas).

O próprio comércio direcionado aos turistas também acompanhou essa tendência e tomou a Via Marginal, a partir das antigas instalações do Nadir Figueiredo até próximo a Rotatória de saída para Amparo. Não à toa, tornou-se o “Corredor das Compras”. Uma vitória importante da Cidade foi a de ter sido escolhida, no primeiro bloco, pelo Governo do Estado, para integrar o MIT – Município de Interesse Turístico, em 2017. A princípio, teria um ranking no qual as três primeiras posicionadas ascenderiam ao “status” de Estância Turística. Não se sabe ao certo o porquê essa previsão não se consumou. Entretanto Pedreira continua atuando ativamente para que se torne Estância. Afinal, já é um destino consolidado, com um turismo efetivo de fluxo permanente de visitantes, tem atrativos turísticos de uso público e infinito. São 140 Municípios de Interesse Turístico e 70 Estâncias Turísticas. As Estâncias Turísticas recebem um valor de repasse imensamente maior, em comparação aos MITs. Talvez esteja aí o grande problema para os MITs. Convencer as Estâncias a abrirem novas vagas para ratear a grande bolada que hoje são destinadas a elas. O que se verifica é que o morador de Pedreira não tem o mesmo poder de consumo de outros municípios vizinhos, de maior porte, mas o crescimento é constante e os consumidores são tão exigentes quanto os registrados nas localidades mais avantajadas.

O Município tem recebido nos últimos anos muitos migrantes, oriundos dos mais diferentes pontos do país, que aqui aportam pelas vagas de emprego, cujos salários são maiores que os pagos em outras regiões. Pedreira apresenta uma série de resultados positivos na geração de emprego, além disso, dizem que vêm para cá diante da facilidade de assistência no setor de Saúde. Geralmente têm parentes que já moram aqui. A maior dificuldade desses novos moradores está na conquista de casa popular própria. Mesmo assim, Pedreira, que está inserida em uma das mais ativas Regiões Metropolitanas (RMC), ainda é um polo de atração para os que moram em outros pontos do País ou mesmo do Estado.

A Cidade tem bons índices na Educação, Saúde, Segurança e Sustentabilidade, tem uma das maiores coberturas verdes da Região, além de projetos de reciclagem, recolhimento de resíduos, móveis e utensílios velhos etc. Não se pode negar que, pelo menos nas últimas décadas, melhorias de vida foram registradas com maior intensidade, diminuindo também as desigualdades. Houve um avanço acentuado na Educação e nos serviços de Saúde, com a construção de novas escolas, creches e postos de saúde, além de ampliar e adquirir equipamentos essenciais.

Aperfeiçoamentos ocorreram na Segurança, com renovação da frota da Guarda Municipal, instalação de Videomonitoramento. Pedreira recebeu a base do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado; além disso, manteve a Brigada de Emergência Municipal. No esporte, verificou-se uma expansão de ginásios poliesportivos, praças poliesportivas, canchas de malha e bocha, academias ao ar livre, Areninha entre outras benfeitorias. Na infraestrutura, muitas melhorias foram implementadas e outras estão em pleno desenvolvimento.

Parabéns, Pedreira, pelos 128 anos!