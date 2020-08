Pedreira realiza a “Seleção dos Jovens Alistados” do ano de 2020

A 4ª Delegacia de Serviço Militar e Junta de Serviço Militar Nº 115, com o apoio do Tiro de Guerra 02-093, convocam os jovens alistados da classe de 2002 e refratários, para cumprirem com a Seleção Geral, CS/038, que ocorrerá no período de 11 a 16 de setembro de 2020, nos seguintes horários: 7h às 12h e das 13h às 17h.

Os jovens deverão comparecer ao Tiro de Guerra 02-038, localizado na Travessa Amor Perfeito, nº 06, Jardim São Nilo, portando os seus documentos pessoais: Certificado de Alistamento Militar (CAM) impresso; Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Nascimento ou Casamento; Exames, Atestado ou Laudo Médico, se for o caso e Declaração Escolar. Não serão aceitos documentos pessoais digitalizados e ou fotografados. A chamada para a Convocação e Seleção dos jovens da classe de 2002 foi enviada via SMS e ou e-mail cadastrado na sua ficha de informações ao realizar o alistamento, sendo informado ao mesmo, o dia e horário do seu agendamento a fim de cumprir o compromisso da Seleção Geral para a regularização de sua situação junto ao compromisso do Serviço Militar Inicial Obrigatório previsto na Constituição Federal de 1988.

A Seleção Geral contempla a recepção e orientação aos jovens os quais passarão pela sequência dos trabalhos que são: Postos de Atendimento (PA), Posto de Esforço Físico (PEF), Posto de Inspeção de Saúde (PIS), Posto de Entrevista (PE), Posto de Controle de Dispensa (PCD) ou Posto de Controle de Seleção (PCS).

Para tal procedimento de trabalho, a 4ª Delegacia de Serviço Militar, instituição legal do Exército Brasileiro, juntamente, com a Prefeitura Municipal de Pedreira, tomarão as medidas de segurança previstas para a prevenção no tocante à demanda do COVID–19, sendo definido: local amplo, aberto e ventilado para a realização dos trabalhos, utilização de máscaras, álcool gel, álcool 70% e desinfetantes, seguindo os protocolos de saúde adotados pelo Município, sendo o uso, individual e obrigatório de máscara por parte da equipe que integra a Comissão de Seleção, bem como por parte dos jovens e seus familiares que o acompanharem.

O não comparecimento o cidadão ficará na situação de “Refratário” em débito com o Serviço Militar, e lhe incorrerá o pagamento da multa prevista no artigo 176, do RLSM, sendo vinculado à classe de 2003, novamente reincluído no processo de seleção do próximo ano previsto em Lei do Serviço Militar.

A Junta de Serviço Militar de Pedreira, que fica na Rua Miguel Sarkis, nº 61, Parque Industrial, telefone: (19) 3852-3429, durante a Seleção Geral permanecerá fechada, retomando as suas atividades a partir do dia 17 de setembro de 2020. O Exército Brasileiro congratula aos jovens, da classe de 2002, pelo cumprimento do dever cívico para com a nação. Pátria Amada! Brasil!