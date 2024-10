Pedreira recebe as finais do Campeonato ADR de Vôlei Feminino neste domingo, 27 de outubro

As equipes Sub-14 e Sub-18 de Vôlei Feminino de Pedreira estarão disputando neste domingo, 27 de outubro, a partir das 8h30, nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia, as finais do Campeonato da Associação Desportiva Regional – ADR.

Segundo informou a coordenadora o Projeto Vôlei Pedreira e técnica das equipes feminina e masculina, Elen Uttembergue, durante está semana as meninas intensificaram os treinamentos e estão prontas para brigar pelos títulos. “Convidamos os admiradores do Vôlei para estarem torcendo pelas equipes Sub-14 e Sub-18 de Pedreira nas finais do Campeonato da ADR. A entrada é gratuita”, ressaltou a treinadora.