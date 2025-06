Pedreira se prepara para o 4º Festival da Costela de Chão do SAMUCA

Evento beneficente será realizado no dia 6 de julho, com música ao vivo e pratos típicos

O Serviço de Atendimento à Mulher, Criança e ao Adolescente de Pedreira (SAMUCA) já está com tudo pronto para o 4º Festival da Costela de Chão, que acontecerá no domingo, 6 de julho, a partir das 11h, no Canoa Buffet, localizado na Rodovia SP-95, Km 54,5, entre Pedreira e Amparo.

O evento contará com shows de Made in Roça, Pocket Samba e Denis Barman. O cardápio inclui Costela, Arroz, Feijão Gordo, Farofa, Vinagrete e saladas verdes, proporcionando uma experiência gastronômica completa.

As adesões do 1º lote já estão à venda por R$ 75,00, sendo que crianças até 7 anos não pagam e, de 8 a 14 anos, o valor é R$ 35,00. Toda a renda será revertida para o SAMUCA, que atende diariamente mais de 300 crianças em sua sede, localizada na Rua Antônio Provatti, nº 301, Jardim Triunfo. Informações e reservas pelo telefone: (19) 99965-5129.