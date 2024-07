Pedreira sediou a 1ª Copa Regional Cícero Costha de Jiu Jitsu

No domingo, 30 de junho, Pedreira sediou a 1ª Copa Cícero Costha de Jiu Jitsu, nas dependências da Quadra de Esportes da Escola Municipal Humberto Piva, com a participação de aproximadamente 200 atletas e 30 academias de cidades da região.

Contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, a Copa Regional teve início as 9 horas, contando com a presença do Prefeito Fábio Polidoro e do Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, sendo encerrada às 16 horas com a premiação dos atletas e academias.

Durante a competição os seguintes atletas pedreirenses do Projeto Pro Esporte da Prefeitura de Pedreira conquistaram medalhas de Ouro: Vitória Cornélio, Alerrandra Farias, Ana Girola, Fernando Campaci, João Sartori, Diego Alone, Junior Rocha, Karol Farias, Cosme Gaudêncio, Matheus Tranquilo, Giovana Rocha, Helena Grossi, Ana Rocha, Rafael Noris e Rodrigo Santos.

Na classificação geral por cidades, a equipe de São Paulo foi a Campeã, em segundo lugar a cidade de Aparecida, com a equipe de Pedreira em terceiro lugar. “Nossos agradecimentos a Prefeitura Municipal através de sua Secretaria de Esportes e Lazer pelo importante apoio para a realização da 1ª Copa Regional de Jiu Jitsu Cícero Costha em Pedreira, parabéns aos nossos atletas pelos resultados obtidos, além dos professores de cada Academia que estiveram disputando a competição”, destacou na ocasião o Professor e Presidente da Academia Cícero Costa de Pedreira, Emerson Godoy.