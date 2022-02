Pezão anuncia conquista de emendas junto a deputados

O vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão (Podemos), usou a tribuna da sessão de segunda-feira (7) da Câmara Municipal de Mogi Guaçu para anunciar duas conquistas para o Município de emendas parlamentares. Uma delas, no valor de R$ 800 mil, foi destinada pela deputada federal Carla Zambelli (PSL) para custeio da área da saúde. A outra, de R$ 250 mil, será enviada pelo deputado estadual Alex de Madureira (PSD) para investimento em infraestrutura.

De acordo com o vereador, a confirmação da liberação dos R$ 800 mil aconteceu na segunda-feira. “É uma emenda vinda do Governo Federal para a MAC (Média e Alta Complexidade) da saúde”. Verba de R$ 800 mil que já está depositada na conta da Prefeitura”, frisou. A solicitação à deputada foi feita em junho do ano passado por Pezão juntamente com o vereador Fernando José Sibila Marcondes (MDB).

Pezão ainda recebeu no dia 2 de fevereiro, ofício do gabinete do deputado Alex de Madureira, informando que o parlamentar indiciou emenda impositiva no orçamento do Estado no valor de R$ 250 mil, por meio de Transferência Especial da Casa Civil, para ser usada na reforma da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) “Professor Geraldo Sorg”, no distrito de Martinho Prado. Os recursos devem ser liberados para o Município ainda neste mês.