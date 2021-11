Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólidos

A Prefeitura Municipal de Pedreira comunica à população, que em cumprimento a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e alinhada com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, deu início aos estudos para a atualização do PMGIRS – Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. A participação da população na construção do novo plano através das oficinas preparatórias é indispensável e, portanto, não sendo possível na forma presencial em virtude do estado de pandemia, estamos acolhendo sugestões através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexVkuGIM1o5GdSqUgSc52iuvb4-gclkV6PhPQez0vBgIhBPw/viewform?usp=sf_link. Neste endereço eletrônico são encontradas a versão atual do PMGIRS e um documento produzido pela equipe técnica das secretarias municipais de Serviços Urbanos e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente com o diagnostico atual, a previsão de crescimento demográfico, evolução da produção de resíduos e de coleta seletiva, bem como as ações propostas na versão atual e as ações realizadas. As contribuições apresentadas pela população serão incorporadas ao documento final que deverá ser apresentado em duas audiências públicas nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 para aprovação. “É hora de construirmos juntos, uma Cidade ainda mais sustentável”