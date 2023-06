Plataforma de emprego da Prefeitura oferece mais de 100 vagas em Holambra

O programa “Holambra é + Emprego”, desenvolvido pela Prefeitura, tem hoje, em 13 de junho, 105 vagas de trabalho disponíveis para candidaturas de moradores que estão em busca de uma oportunidade. A plataforma pode ser acessada por meio eletrônico em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços – ou a partir de acesso direto em http://pat.holambra.sp.gov.br. Quem preferir, pode buscar atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no Espaço Cidadão, ao lado da Prefeitura.

Entre os empregos oferecidos por empresas da cidade estão os de cozinheiro, serviços gerais, farmacêutico substituto, balconista, motorista, assistente administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de confeiteira, auxiliar de produção, jardineiro, controlador de acesso, vendedor, caixa, barman, servente e pedreiro. Para se inscrever nestas ou em outras funções, basta fazer o cadastro na “Área do Candidato”, preencher informações pessoais e profissionais. Na sequência, o usuário pode consultar os postos de trabalho e encaminhar a sua candidatura.

“O programa funciona como um Posto de Atendimento ao Trabalhador, um PAT, mas em formato digital. Temos nos empenhado no contato com empresas e potenciais empregadores de Holambra para que disponibilizem vagas de trabalho por meio dessa plataforma”, ressalta o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Reinaldo Pavão. “Essa é uma forma de aproximar os trabalhadores locais de novas oportunidades de ocupação, fortalecendo os mecanismos de emprego e renda da cidade”.

Atendimento presencial

O “Holambra é + emprego” oferece ao comércio e às empresas, por meio de um sistema eletrônico acessível pela internet, uma área dedicada à apresentação de vagas, com todas as informações necessárias para o seu preenchimento. De outro lado, dá à mão de obra local a chance de inscrever seus dados pessoais e manifestar interesse no trabalho.

Além do meio eletrônico, moradores poderão buscar assistência para cadastramento no Espaço Cidadão, localizado no Paço Municipal, durante o horário de expediente – de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.