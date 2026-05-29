PM apreende caminhão com sinais de adulteração em Itapira

Veículo estava abandonado em via pública desde o dia anterior; caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu

A Polícia Militar apreendeu um caminhão com sinais de adulteração na noite de quinta-feira (28), em Itapira, após ser acionada para averiguar um veículo abandonado em via pública.

Segundo a PM, o solicitante informou que o caminhão permanecia estacionado no local desde o dia anterior. Ao chegarem, os policiais localizaram o veículo de cor vermelha e iniciaram a verificação.

Em consulta inicial via COPOM, não havia queixa relacionada ao emplacamento ostentado pelo caminhão. No entanto, durante vistoria detalhada, a equipe constatou divergência entre o chassi gravado na longarina e os dados vinculados à placa utilizada.

Em nova consulta, os policiais verificaram que o número de chassi identificado correspondia a outro veículo com características semelhantes de marca, modelo, ano e cor, também sem registro de queixa criminal.

O caminhão estava trancado e sem chaves. Durante a vistoria, os militares conseguiram acessar o interior após constatarem que uma das janelas laterais estava destravada. No veículo, foram encontrados sinais de ligação direta e destravamento do volante, indicando possível adulteração ou tentativa de fraude veicular.

Nada de ilícito ou objetos de valor foram localizados no interior do caminhão.

Após contato com a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, a autoridade policial determinou a apreensão do veículo para investigação dos fatos. O caminhão foi encaminhado à unidade policial, onde permaneceu apreendido para apuração em inquérito.

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