PM e Bombeiros salvam adolescente em crise em Jaguariúna

Jovem de 15 anos estava em situação delicada sobre uma ponte nas proximidades da UPA; atuação das equipes evitou uma tragédia

Uma ocorrência delicada mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (21), em Jaguariúna. A rápida atuação das forças de segurança foi fundamental para preservar a vida de um adolescente de 15 anos que estava em situação de crise sobre uma ponte na Avenida Antônio Pinto Catão, nas proximidades da UPA.

De acordo com as informações apuradas, o jovem, diagnosticado com transtorno do espectro autista, estava em um ponto elevado da estrutura e portava uma faca, o que exigiu uma abordagem cuidadosa, técnica e humanizada por parte das equipes.

A ocorrência foi conduzida pelas policiais militares cabo Juliana e soldado Eduarda, que iniciaram um trabalho de conversa e acolhimento emocional para ganhar a confiança do adolescente. Após vários minutos de diálogo, elas conseguiram convencê-lo a deixar o local em segurança.

O Corpo de Bombeiros também participou da operação, oferecendo suporte durante todo o atendimento. Após ser resgatado, o adolescente foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento, onde recebeu cuidados médicos.

A ação foi marcada pela sensibilidade, preparo técnico e atuação integrada das equipes de emergência, evitando que a situação terminasse em tragédia.

Em situações de sofrimento emocional, o Centro de Valorização da Vida oferece apoio gratuito pelo telefone 188.

Crédito da foto: O Jaguar

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