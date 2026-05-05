Polícia Civil realiza operação contra fraudes em seguros na Grande São Paulo

Organização criminosa é responsável por ao menos 42 sinistros simulados entre os anos de 2018 e 2025

A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta terça-feira (5), a Operação Apólice Cruzada com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra seguros. A ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 4ª Divisão de Investigações sobre Furto e Roubo de Veículos (4ª Divecar).

As ordens judiciais foram expedidas no curso de investigação que apura a prática reiterada de fraudes securitárias. Os agentes cumprem 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Jandira, Itapevi e Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o grupo é responsável por ao menos 42 sinistros simulados entre os anos de 2018 e 2025, com 79 comunicações registradas junto a dez seguradoras diferentes. O modus operandi consistia na simulação de acidentes de trânsito e na falsa comunicação de roubos de veículos, com o objetivo de obter indenizações indevidas.

As investigações apontam ainda para uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os envolvidos, alternância de papéis e uso recorrente de endereços, contatos e veículos, evidenciando a atuação coordenada da associação criminosa. Ainda conforme os policiais, 22 pessoas foram identificadas como diretamente ligadas aos crimes.

O cumprimento das medidas cautelares tem como objetivo reunir novos elementos probatórios, aprofundar a compreensão da dinâmica criminosa e individualizar a conduta de cada investigado. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar o prejuízo causado pelo esquema.

Fonte Agência SP