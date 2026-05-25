Polícia de SP prende procurados da Justiça em jogo do Corinthians após alerta do Muralha Paulista

Ação aconteceu na partida contra o Atlético-MG no domingo

A Polícia de São Paulo prendeu quatro procurados da Justiça no domingo (24) durante a partida entre Corinthians e Atlético Mineiro, na Neo Química Arena, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, após serem identificados pelo programa Muralha Paulista.

Segundo a Polícia Militar, o sistema de monitoramento detectou oito pessoas com mandados de prisão em aberto no momento da compra dos ingressos para o jogo. No entanto, apenas quatro delas compareceram ao estádio e acabaram localizadas pelas equipes do 2º Batalhão de Polícia de Choque, responsáveis pelo policiamento do evento.

O reconhecimento facial integrado ao Muralha Paulista cruzou os dados dos torcedores com o Banco Nacional de Mandados de Prisão e emitiu alertas em tempo real às equipes que atuavam na operação.

Os procurados foram encontrados em diferentes acessos e setores da arena, incluindo áreas destinadas ao público e espaços de serviço. Entre os mandados judiciais identificados estavam ordens relacionadas a pensão alimentícia e crime de trânsito.

Após a abordagem e confirmação das identidades, os envolvidos foram encaminhados ao Posto de Comando montado no estádio para o cumprimento das determinações judiciais.

A tecnologia faz parte da parceria entre a Secretaria da Segurança Pública e os clubes paulistas para reforçar a segurança em eventos esportivos. Desde a implantação do monitoramento facial nos estádios, o programa possibilitou a captura de ao menos 317 foragidos.

Muralha Paulista

O programa Muralha Paulista opera câmeras interligadas, distribuídas entre leitores de placas, equipamentos de reconhecimento facial e dispositivos de monitoramento em tempo real. A rede integra câmeras e sensores de órgãos públicos e privados a bases de dados e informações de localização, ampliando a capacidade de análise e resposta das forças policiais, operacionais e especializadas.

As câmeras do Muralha Paulista cruzam informações com o Banco Nacional de Mandados de Prisão e utilizam reconhecimento facial para identificar automaticamente foragidos da Justiça. Também contribuem para monitorar e ajudar a organizar o trânsito, localizar pessoas desaparecidas e veículos furtados ou roubados por meio da leitura e análise de placas.

A tecnologia restringe rotas de fuga, dificulta a movimentação dos criminosos e aumenta a capacidade de resposta das forças de segurança. Uma vez identificados e presos, os autores têm reduzida a possibilidade de reincidência nesses tipos de crimes.

Fonte Agência SP