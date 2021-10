Polícia desmancha ponto de venda de drogas em Santo Antônio de Posse

Além das drogas, os agentes também encontraram munições e dinheiro

A Polícia Civil de Santos Antônio de Posse, através de denúncias anônimas, fechou um ponto de venda de drogas em uma investigação realizada na noite desta quarta (27). Os oficiais efetuaram um trabalho de inteligência e vigilância visando apurar a veracidade das denúncias. Em Relatório de Investigação prévio, os policiais identificaram uma grande movimentação de pessoas em determinada casa e, após emitir um código “Salve”, adquiriam a droga e deixavam rapidamente o local.

Duas pessoas foram presas em flagrante no interior da residência, onde encontraram os indiciados, que foram submetidos à revista pessoal e detidos. Foram encontradas 11 porções de maconha e 11 pinos de cocaína. A Polícia também apreendeu R$ 148,00 em notas diversas. Dada a extensão do local, foi solicitada a presença da Guarda Municipal de Itapira, que enviou uma equipe do Canil. O cão apontou uma veneziana do quarto onde foram encontrados outros 45 pinos semelhantes aos que foram encontrados no interior da residência e 2 munições calibre .38 intactas. Os agentes deram voz de prisão aos indiciados e os conduziram à unidade policial de Santos Antônio de Posse.