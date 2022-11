Polícia Militar apreende dois adolescentes suspeitos de roubo

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM) apreendeu dois adolescentes em flagrante por ato infracional de roubo. O flagrante aconteceu nesta quinta-feira, dia 03 de novembro, às 21h43, no Bairro Ypê Pinhieros, em Mogi Guaçu.

De acordo com as informações da PM, por volta das 21h30, o COPOM irradiou um roubo em andamento a um comércio situado na Rua Francisco Sampaio da Silva, em que dois indivíduos armados com um revólver teriam tentado efetuar roubo ao estabelecimento, onde se encontrava uma pessoa e uma motocicleta que estava estacionada defronte, porém ao avistarem uma testemunha se evadiram correndo a pé do local. Ato contínuo a equipe da vtr I-26132 realizou contato com a vítima no local e passou as características dos meliantes, sendo ambos magros, de cor branca e boné, um deles com moletom de cor escura e outro com camiseta branca.

Imediatamente esta equipe do CFP passou a patrulhar com vistas nas possíveis vias de fuga, obtendo êxito em abordar ambos na Rua Antúrios esquina com a Avenida Flamboyants, Bairro Ypê Pinheiros. Durante a busca pessoal nada foi localizado, porém após busca no local foi localizado o armamento jogado ao solo em um gramado, tratando-se de um revólver calibre 32 com duas munições intactas.

Os menores receberam voz de apreensão em flagrante delito e foram encaminhados ao CPJ, juntamente de suas genitoras, com o apoio do CGP1, onde se procedeu o reconhecimento formal e foi ratificada a voz de apreensão em flagrante delito por Ato Infracional “Roubo”, permanecendo ambos os adolescentes infratores apreendidos à disposição da justiça.