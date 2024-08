Polícia Militar Apreende Drogas Durante Abordagem em Mogi Guaçu

Na noite desta sexta-feira, por volta das 19h, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento pela Avenida 9 de Abril, em Mogi Guaçu, avistou um indivíduo em atitude suspeita, correndo da avenida em direção à Rua Manoel de Paula. Ao adentrarem a rua, os policiais observaram o suspeito apoiando-se na janela do motorista de um Honda Civic cinza. Com a chegada da viatura, o motorista demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontrados dois tabletes de uma substância que aparentava ser maconha com o motorista. Nada de ilícito foi encontrado com o outro indivíduo abordado. Ao serem questionados sobre a substância, o motorista admitiu que se tratava de maconha e informou que havia mais dois tabletes da droga no console de apoio de braço do veículo, os quais foram localizados pelos policiais.

Após breve entrevista, o motorista confessou que havia buscado a droga no bairro Santa Cecília, tanto para uso pessoal quanto para o outro indivíduo abordado, e que estava realizando a entrega no momento da abordagem.

Ambos foram encaminhados ao plantão policial, onde foi constatado um total de 0,106 kg de entorpecente. A autoridade policial responsável tomou ciência dos fatos, elaborando o boletim de ocorrência por tráfico de drogas e apreensão da substância. Ambos os indivíduos foram liberados após a assinatura de um termo de compromisso de comparecimento, e a droga foi apreendida.