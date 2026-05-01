Polícia Militar captura dois procurados pela Justiça em ações distintas em Itapira

Operações realizadas na quinta-feira resultaram na prisão de indivíduos ligados a crimes de tráfico de drogas

Na quinta-feira, dia 30, a Polícia Militar realizou duas ações distintas que resultaram na captura de procurados pela Justiça em Itapira, reforçando o combate à criminalidade no município.

Durante a tarde, equipes que atuavam na Operação 100 Dias realizaram patrulhamento no bairro Cubatão, nas proximidades de uma área de mata, quando abordaram alguns indivíduos em atitude suspeita. Um dos abordados apresentou informações incompletas, o que levantou suspeitas. Após verificação mais detalhada, os policiais conseguiram identificar corretamente o homem, constatando que ele estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Diante da situação, foi dada voz de prisão e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

Já no período da noite, equipes de Força Tática realizaram outra captura em uma área rural do município, nas proximidades de uma estrada vicinal que liga Itapira a Mogi Guaçu. A ação foi desencadeada após informações sobre um procurado que estaria circulando entre as cidades em um veículo já conhecido pelas equipes.

Com base nas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram o automóvel em uma estrada de terra, próximo a um sítio. Diante do risco de fuga em meio à mata, foi montada uma operação com apoio de outras equipes, incluindo deslocamento a pé e planejamento tático para cercar o local.

Após negociação, o indivíduo se rendeu e foi detido sem resistência. Em consulta aos sistemas, foi confirmado mandado de prisão relacionado a crimes previstos na legislação de drogas. Ele foi encaminhado para as providências legais e permaneceu preso à disposição da Justiça.

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