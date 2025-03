POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR TRÁFICO DE DROGAS, EM MOGI GUAÇU.

Na manhã de hoje (6), por volta das 11h18min, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo Jd, Novo II, quando viram um homem colocar algo sob uma pedra, o qual, ao notar a presença da viatura, tentou deixar o local, mas foi abordado e identificado como J.S., nascido em 05/1992. Durante a busca pessoal, dentro de seu tênis foi encontrada a quantia de R$ 138,00 e sob a pedra havia 41 porções de crack. Ao ser questionado, confessou que estava vendendo drogas e indicou que havia mais drogas do outro lado da via, sob um pedaço de piso, onde foram localizados 24 microtubos com cocaína e 4 porções de maconha. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator da Lei permaneceu preso e toda a droga e o dinheiro foram apreendidos.