Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Estiva Gerbi

Suspeito foi flagrado entregando entorpecente a motociclista durante patrulhamento no Parque Florestal

Na noite de sábado, 14 de março, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas durante patrulhamento no bairro Parque Florestal, em Estiva Gerbi.

Durante a ação, os policiais visualizaram um indivíduo a pé entregando algo ao condutor de uma motocicleta. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem de ambos.

Com o motociclista foram encontrados quatro microtubos contendo cocaína e R$ 24 em dinheiro. Questionado pelos policiais, ele afirmou ser usuário e disse que havia acabado de comprar a droga do outro indivíduo, pagando R$ 40.

Já com o suspeito que estava a pé, os policiais encontraram apenas R$ 19 em dinheiro, não sendo localizada a quantia informada pelo comprador. A motocicleta foi deixada aos cuidados da avó do condutor.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a droga e o dinheiro foram apreendidos. O homem apontado como vendedor permaneceu preso e o usuário foi liberado.

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