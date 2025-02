POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM MOGI GUAÇU

Na madrugada desta terça-feira (20), por volta das 00h03, a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu.

A vítima, D., de 33 anos, relatou ter sido agredida com chutes, socos, tapas e golpes com um cabo de rodo pelo companheiro C.., de 48 anos. Ela apresentou dois hematomas aos policiais. O agressor, por sua vez, alegou que usou o rodo para se defender, pois sua companheira teria tentado atacá-lo com uma faca.

Uma amiga da vítima, que estava na residência, deixou o local ao perceber o início da discussão, mas ao ouvir pedidos de socorro, retornou e presenciou a agressão. Ela retirou a filha da vítima da casa enquanto uma vizinha acionava a Polícia Militar.

D.S. foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico e foi liberada. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde C. permaneceu preso.