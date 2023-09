Polícia Militar realiza formação do curso da Força Tática na região

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), realiza na tarde desta sexta-feira (22), a formação de 26 membros da Força Tática para Cabos e Soldados.

O Curso de Especialização Profissional (CEP) de Força Tática, acontece no auditório do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) do Comando de Policiamento do Interior-2, marcando um marco importante tanto para a instituição quanto para a região de Campinas e Piracicaba.

O CEP de Força Tática visa preparar os policiais militares para integrarem as Forças Táticas dos Batalhões, com um enfoque especial na Região de Campinas e Piracicaba. A formação visa capacitá-los para atuarem como multiplicadores de técnicas e doutrinas, garantindo uma atuação eficiente em seus respectivos pelotões.

Esta foi a primeira vez que o curso foi ministrado na região de Campinas, demonstrando o compromisso da PMESP em capacitar suas eficácias em diversas localidades do estado. A descentralização permitiu aos participantes terem acesso às instruções elaboradas ao longo das aulas, abrangendo tanto o conhecimento teórico quanto prático em diversas disciplinas fundamentais, tais como:

Doutrina de Força Tática: Compreensão das estratégias e táticas essenciais para missões de alto risco.

Gerenciamento de Eventos Críticos: Capacidade de lidar com situações delicadas e potencialmente perigosas de maneira coordenada e eficaz.

Controle de Multidões: Técnicas para lidar com multidões em eventos públicos, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

Tiro Defensivo na Preservação da Vida: Domínio das técnicas de tiro que priorizam a preservação da vida.

Conduta de Patrulha em Locais de Risco: Orientações sobre como agir em patrulhas de alto risco, mantendo a segurança da comunidade e dos próprios policiais.

Treinamento de Táticas e Técnicas Operacionais: Desenvolvimento de habilidades táticas e técnicas essenciais para operações de segurança.

A solenidade de encerramento, contará com a presença de membros destacados da Polícia Militar, bem como de familiares dos formandos, que participarão dessa etapa fundamental na carreira de seus entes queridos.

A PMESP, disponível 24 horas por dia por meio do telefone 190, reforça seu compromisso de servir e proteger a comunidade, mantendo-se sempre pronto para enfrentar os desafios da segurança pública no estado de São Paulo. Parabenizamos os 26 novos membros da Força Tática da PMESP, que agora estão ainda mais bem preparados para cumprir essa mova missão.