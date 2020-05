Polícia Municipal de Posse está entre as 38 do país aptas a manterem convênios com Órgãos da Segurança Pública

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou na última quinta-feira, dia 30 de abril, uma lista das Guardas/Polícias Municipais aptas a estabelecer convênios com os demais órgãos da segurança pública, inclusive o próprio Ministério para a prática de ações na área da segurança.

Apenas 38 municípios de todo o país preencheram as exigências do ministério, entre eles Santo Antônio de Posse. Esta avaliação destina-se à concessão do Termo de Aptidão, e passa, principalmente, pela total regulamentação jurídica da instituição, neste caso, a Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse.

Esta conquista reflete o compromisso e o trabalho sério que vem sendo realizado por nossos agentes e confirma a credibilidade na forma de lidar com os recursos que são destinados à Segurança Pública do município.