Polícia Rodoviária prende homem por tráfico de droga K9 “droga zumbi)

Reportagem: Susi Baião

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na noite dessa quinta- feira (7), por uma equipe do

Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na Rodovia dos Bandeirantes, km 39, município de Franco da Rocha. A prisão ocorreu durante a operação, denominada “Impacto Independência,com ele foi encontrado uma quantidade significativa de droga do tipo K9, conhecida como “droga zumbi.”

A ação policial começou quando os agentes do TOR realizavam uma fiscalização de rotina na praça de pedágio da mencionada rodovia. Foi nesse momento que os policiais observaram um veículo Renault/Kwid realizando uma manobra repentina, mudando bruscamente de faixa de cabine de cobrança ao notar a presença da viatura policial. A atitude suspeita do motorista chamou imediatamente a atenção dos policiais, que prontamente deram sinal de parada ao condutor.

No entanto, ao invés de obedecer ao sinal de parada, o motorista tentou evadir-se, resultando na paralisação do veículo após alguns instantes.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Contudo, a busca veicular revelou uma surpreendente descoberta. Próximo ao pé esquerdo do condutor, os policiais encontraram um pacote contendo 1,061 quilograma de droga do tipo K9, conhecida popularmente como “droga zumbi.” Diante dessa descoberta, o indivíduo foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas.

O suspeito foi conduzido imediatamente ao Distrito Policial de Franco da Rocha, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.