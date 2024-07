POLO DA UNIVESP DE MOGI MIRIM REGISTRA NÚMEROS RECORDES PARA O 2º SEMESTRE

As aulas do segundo semestre de 2024 da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) começam no dia 29 de julho com o polo de Mogi Mirim comemorando números inéditos. São 209 alunos ativos nos nove cursos de graduação EAD (Ensino a Distância) oferecidos, sendo 73 ingressantes e 136 veteranos rematriculados.”É um crescimento de 500% em dois anos de gestão do polo pela Prefeitura de Mogi Mirim”, destacou o coordenador do polo Univesp do município, professor José Luis Moreno.

O polo de Mogi Mirim, cuja sede funciona na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Humberto Brasi’, conta atualmente com nove cursos, todos gratuitos, 100% no sistema EAD e de alta qualidade, com o mesmo padrão de ensino encontrado na USP, Unicamp e Unesp. Eles são separados em três eixos: Licenciatura, com os cursos de Pedagogia, Matemática e Letras (Língua Portuguesa); Computação, com os cursos de Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia da Computação e Negócios/Produção, com os cursos de Processos Gerenciais, Administração e Engenharia de Produção.

Além dos cursos de graduação, a Univesp oferece sua plataforma de conteúdos na TV Univesp, pelo canal exclusivo de TV e no canal do Youtube. A Universidade tem como parceiros a USP, Unesp e Unicamp. A Universidade de São Carlos firmou parceria recentemente. São professores mestres e doutores que elaboram os conteúdos das diversas disciplinas dos componentes curriculares pertencentes aos cursos.

Dos 209 alunos matriculados para a segundo semestre, 86 estão nos cursos do eixo de Computação; 63 nos cursos do eixo de Negócios/Produção; e 60 nos cursos do eixo de Licenciatura. Além dos números recordes atuais, José Luis ressalta outros feitos locais, como o registro de mais de 1.000 alunos inscritos nos vestibulares de 2022 a 2024; ser um polo com 100% de frequência nas atividades presenciais obrigatórias; e estar relacionado entre os 25 polos mais eficazes dos 427 existentes no Estado de São Paulo.

“E tem mais: o polo Univesp de Mogi Mirim está entre os cinco escolhidos na reunião com a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, importante setor do MEC, com a finalidade de auxiliar na identificação da importância que a Univesp representa entre as universidades públicas EAD, oferecendo um ensino superior de qualidade e totalmente gratuito, e fizemos parte dos 25 polos que participaram da revisão do regimento das graduações existentes na Univesp, visando sempre o aperfeiçoamento e a eficácia na compreensão das normas que nossos mais de 60 mil alunos no Estado de São Paulo devem seguir”, apontou o coordenador.

Pensando justamente em melhorar a estrutura do polo de Mogi Mirim que o prefeito Paulo Silva esteve recentemente em São Paulo, onde se reuniu com o presidente da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) Marcos Borges, e o assessor da presidência Ricardo Caceffo, para solicitar a ampliação do polo, oferecendo mais vagas, implantando novos cursos e equipando um espaço maior na região central.

Na sede do polo, os alunos utilizam o laboratorio de informática para desenvolver atividades acadêmicas e realizar as provas presenciais; há a sala da coordenação, que atende as demandas acadêmicas; as salas de aulas disponíveis para estudos dos alunos no periodo de tarde e a noite; e a sala ambiente, onde é desenvolvido o Projeto Integrador. O objetivo nessa ampliação é tornar Mogi Mirim uma cidade totalmente conectada à era digital e referência no ensino superior público.