Posse realiza caminhada de conscientização no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil

Na manhã desta segunda-feira, 18 de maio, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse promoveu uma caminhada de conscientização em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A mobilização reuniu alunos da rede municipal de ensino, servidores públicos, representantes da rede de proteção e moradores em um importante ato de conscientização e defesa dos direitos da infância.

A caminhada teve início no Ginásio Municipal de Esportes e seguiu até a Praça da Matriz, levando pelas ruas mensagens de proteção, respeito e combate à violência contra crianças e adolescentes. Durante o percurso, participantes carregaram cartazes e faixas com mensagens de conscientização, reforçando a importância da denúncia e da atuação coletiva na proteção das vítimas.

O prefeito José Ricardo Cortez e o vice-prefeito Antônio Carlos Cavalaro acompanharam a mobilização ao lado da população, reforçando a importância de ações que promovam a conscientização e fortaleçam as políticas públicas voltadas à proteção da infância e adolescência.

A secretária de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, destacou a importância da união entre poder público, escolas, famílias e sociedade na construção de uma rede de proteção cada vez mais forte.

“Essa caminhada representa a voz da nossa cidade em defesa das crianças e adolescentes. Precisamos conscientizar, orientar e incentivar a denúncia para proteger nossas crianças e garantir um futuro mais seguro para todos”, afirmou a secretária.

A ação contou com a participação e apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de professores, estudantes e todos os profissionais envolvidos nesta importante mobilização, fortalecendo a rede de proteção e reforçando o compromisso coletivo com a conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.

Dados recentes reforçam a importância da conscientização e da mobilização social. Segundo levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Brasil registrou uma média de 150 casos de estupro de vulnerável por dia no primeiro trimestre de 2026. Ao todo, foram contabilizadas 13.462 ocorrências até o mês de março, números que evidenciam a necessidade de ampliar ações de prevenção, orientação e fortalecimento das redes de proteção às crianças e adolescentes.

A Prefeitura reforça que denúncias de abuso e exploração sexual podem ser realizadas de forma anônima por meio do Disque 100 ou diretamente aos órgãos de proteção do município.

O 18 de Maio é uma data nacional que busca conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção, do acolhimento e da proteção integral de crianças e adolescentes, fortalecendo a responsabilidade de todos nessa causa.