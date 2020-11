Postos do Poupatempo e Detran.SP estarão fechados na próxima segunda-feira (2), feriado de Finados

Na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, os postos do Poupatempo e do Detran.SP estarão fechados em todo o Estado, em razão do feriado nacional de Finados. Na terça-feira (3), o funcionamento volta ao horário habitual de cada unidade.

Para o cidadão que necessita ir até uma das unidades do Poupatempo após o feriado, para realizar algum serviço presencial, ele deve agendar data e hora através do portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

Para garantir a segurança de usuários e colaboradores e evitar aglomerações, o Poupatempo retomou as atividades presenciais com ajuste na capacidade de atendimento em cada unidade. Neste momento, são priorizados os serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como solicitações de RG e da primeira habilitação, por exemplo.

O acesso aos postos é controlado e a presença de acompanhante só é permitida em caso de criança, idoso ou pessoa com deficiência. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).