Poupatempo de Amparo completa 2 anos de sucesso

O Poupatempo de Amparo completa dois anos de funcionamento e tem se consolidado como uma importante ferramenta no atendimento à população local, facilitando o acesso a diversos serviços públicos essenciais. Inaugurado em 12 de maio de 2022, o Poupatempo é fruto da iniciativa da Prefeitura de Amparo, que, com o objetivo de oferecer mais comodidade e agilidade para seus cidadãos, trouxe esse serviço importante para a cidade.

Localizado no prédio do Supermercado Guarani, na Rua Comendador Guimarães, 500, no Centro, o Poupatempo de Amparo atende o público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Num local ambiente acessível e confortável, os amparenses podem resolver suas pendências de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de deslocamento para outras cidades.

Entre os principais serviços oferecidos estão:

• Emissão de documentos pessoais (RG, CPF, etc.);

• CNH (Carteira Nacional de Habilitação);

• Documentos de veículos;

• Serviços relacionados ao trabalho, emprego e previdência;

• Contas de água, luz e esgoto;

• Moradia, impostos e cidadania;

• Apoio a empresas e microempreendedores.

Além dos atendimentos presenciais, o Poupatempo de Amparo também oferece mais de 150 serviços online, disponíveis no portal www.poupatempo.sp.gov.br, possibilitando que a população resolva suas demandas de forma digital e prática.

No Poupatempo de Amparo, a população também encontra serviços prestados pela Prefeitura de Amparo, como o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Departamento de Trânsito e outros. (Confira abaixo)

O Poupatempo em Amparo foi um passo importante para o município, refletindo o compromisso da Prefeitura de Amparo em melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos e ampliar o acesso a serviços públicos de qualidade. Antes da instalação do Poupatempo, muitos moradores precisavam se deslocar para municípios vizinhos para acessar esses serviços.

Este projeto foi viabilizado por meio de uma parceria público-privada, com a empresa responsável pela sede do Poupatempo isentando o município de custos com aluguel por 20 anos. Essa parceria tem garantido uma significativa economia para os cofres públicos, além de reforçar a acessibilidade dos serviços para a população.

Homenagem

A unidade também presta uma homenagem ao ex-prefeito José Carlos de Oliveira, que foi responsável por importantes obras de urbanização e melhorias na cidade. José Carlos, que governou Amparo entre 1983 e 1988, é lembrado por sua contribuição ao desenvolvimento da cidade, incluindo a modernização de bairros e a construção da Estação de Tratamento de Águas do Distrito de Arcadas.

Com o sucesso da implementação do Poupatempo e os dois primeiros anos de operação, a Prefeitura de Amparo segue comprometida em transformar a cidade, melhorando a infraestrutura e expandindo os serviços para oferecer uma cidade mais inclusiva, acessível e bem estruturada para todos os seus cidadãos.

Veja os serviços que a Prefeitura oferece à comunidade no Poupatempo

Serviços do SAAE – Água e Esgoto

• Tarifa Social SAAE: Benefício destinado a famílias de baixa renda, garantindo acesso à água e esgoto a preços reduzidos;

• Desarquivamento de Processos SAAE;

• Ordem de Serviço para Reparos e manutenção da rede de água e esgoto.

• Atendimento de serviços de água e esgoto em Amparo, emergencial e regular.

• Segunda via de conta de água;

• Solicitação de aferição de hidrômetro, para garantir a cobrança correta.

• Alteração e atualização cadastral no SAAE;

• Solicitação para mudança do local do hidrômetro de água.

• Parcelamento de contas SAAE, para facilitar o pagamento de contas de água e esgoto.

• Solicitação de Certidão de Viabilidade, que atesta a viabilidade técnica para a realização de novas obras.

• Ligação de água e esgoto, para residência ou comércio;

• Solicitação de benefício da Lei do Vazamento, para clientes que tiveram alta cobrança devido a vazamentos de água.

• Solicitação para religação do fornecimento de água após interrupção por inadimplência ou outros motivos.

• Solicitação de certidão técnica de redes de água e esgoto de determinada localidade.

• Emissão de certidão geral relacionada aos serviços prestados pelo SAAE;

• Solicitação de providências para que o SAAE resolva problemas específicos de abastecimento ou esgoto.

• Solicitação para interrupção do fornecimento de água por motivos diversos;

Departamento de Trânsito

Entre os serviços disponíveis, destacam-se:

• Conversão de Multa em Advertência;

• Defesa Prévia, antes da aplicação da multa;

• Recurso de Multa (2ª Instância):

• Segunda via de auto de infração de trânsito;

• Identificação de Real Infrator, para identificar o verdadeiro responsável em caso de infração registrada;

• Recurso de Multa (1ª Instância – JARI)

Serviços Municipais Gerais

Outros serviços municipais disponíveis:

• Certidão de Valor Venal;

• Orientação a Estrangeiros;

• Atendimento geral para todos os serviços municipais disponíveis à população;

• Informações Gerais: Disponibilização de informações sobre os diversos serviços municipais e como acessá-los.

• Atualização de ISSQN(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

• Certidão Negativa de Débitos Municipais;

• Atualização de parcela de acordo e outros tributos municipais;

• Atualização de IPTU do exercício atual;

• Consulta de processos administrativos;

Para mais informações sobre os serviços disponíveis ou para agendar atendimentos, acesse o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou visite a unidade no centro da cidade.